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Volkswagen SEAT için 2029 planını masaya aldı! Otomotivde bir devrin sonu mu geliyor?

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Volkswagen SEAT için 2029 planını masaya aldı! Otomotivde bir devrin sonu mu geliyor?

Yıllardır Volkswagen Grubu’nun en bilinen markalarından biri olan SEAT için kritik bir dönem başladı. Şirket içinde hazırlanan yeniden yapılanma planında, İspanyol markanın 2029 sonuna kadar kademeli olarak geri çekilmesi ve yatırımların Cupra’ya yöneltilmesi değerlendiriliyor...

#1
Foto - Volkswagen SEAT için 2029 planını masaya aldı! Otomotivde bir devrin sonu mu geliyor?

Bir dönem Volkswagen Grubu’nun genç ve sportif yüzü olarak öne çıkan SEAT’ın geleceği tartışmaya açıldı. Almanya’da ortaya çıkan şirket içi belgelere göre grup, aynı pazarda birbirine yakın konumlanan SEAT ve Cupra arasında yeni bir yol haritası hazırlıyor. Masadaki en dikkat çekici seçenek ise SEAT’ın 2029 sonuna kadar aşamalı biçimde sahneden çekilmesi. İddianın temelinde WirtschaftsWoche’nin ulaştığı belirtilen 147 sayfalık şirket içi rapor bulunuyor. Plana göre Volkswagen, grup içindeki maliyetleri azaltmak ve markalar arasındaki görev dağılımını daha net hale getirmek istiyor. Bu kapsamda SEAT’a ayrılan kaynakların giderek Cupra’ya kaydırılması değerlendiriliyor. Autocar da konuyu Volkswagen ile SEAT/Cupra yetkililerine taşıdı. Şirket tarafı, grubun büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini doğrularken SEAT’ın geleceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını bildirdi.

#2
Foto - Volkswagen SEAT için 2029 planını masaya aldı! Otomotivde bir devrin sonu mu geliyor?

SEAT için asıl baskıyı oluşturan gelişme, kendi bünyesinden doğan Cupra’nın ulaştığı büyüklük oldu. 2018’de bağımsız bir marka haline gelen Cupra, kısa sürede SEAT’ın önüne geçti. 2026’nın ilk yarısında Cupra 170 bin 100 araç satarken SEAT’ın satışları 129 bin 600’de kaldı. İki markanın toplam satışlarının yaklaşık yüzde 57’sini tek başına Cupra gerçekleştirdi. Satışlardaki değişim yalnızca 2026’ya ait değil. Cupra’nın satışları 2025’te yüzde 32,5 artarak 328 bin 800 adede ulaştı. Aynı dönemde SEAT’ın satışları yüzde 17 gerileyerek 257 bin 400’e düştü. Böylece henüz yedinci bağımsız yılında olan Cupra, SEAT’tan 71 binden fazla araç sattı. Volkswagen açısından sorun yalnızca satış rakamlarından ibaret değil. SEAT ve Cupra’nın benzer müşteri gruplarına hitap etmesi; ürün geliştirme, pazarlama ve dağıtım tarafında iki ayrı marka için kaynak ayrılması anlamına geliyor. Grubun tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılanma süreçlerinden birine hazırlanması nedeniyle bu maliyetin sürdürülüp sürdürülmeyeceği de yeniden değerlendiriliyor. Şirket içi belgelere dayandırılan bilgilere göre stratejik gelişimin ağırlık merkezinin Cupra olması planlanıyor.

#3
Foto - Volkswagen SEAT için 2029 planını masaya aldı! Otomotivde bir devrin sonu mu geliyor?

1950’de kurulan SEAT, uzun yıllar İspanya’nın ulusal otomobil üreticisi olarak anıldı. Volkswagen, 1986’da şirketin yüzde 75’lik kontrol hissesini satın aldı ve SEAT zamanla grubun üretim ve teknoloji altyapısına tamamen dahil edildi. Ibiza ve Leon gibi modeller markanın özellikle Avrupa’daki büyümesinde önemli rol oynadı. Ibiza bugüne kadar beş nesilde 6 milyondan fazla satışa ulaştı. Cupra başlangıçta SEAT modellerinin yüksek performanslı versiyonlarında kullanılan bir isimdi. Bağımsız markaya dönüştükten sonra ise yalnızca SEAT modellerinin farklı versiyonlarını satmakla kalmadı; kendi tasarım dili, ürün gamı ve marka kimliğini geliştirdi. Cupra’nın kuruluşundan bu yana dünya genelindeki satışları da 1 milyon adedi geçti. İki marka arasındaki değişim İngiltere pazarında da açık biçimde görülüyor. SEAT’ın ülkedeki satışları 2025’te yüzde 37,4 düşerek 23 bine gerilerken, Cupra yüzde 35,7 artışla 41 bin 200 otomobil sattı. Böylece Cupra, İngiltere’de SEAT’ın satışlarını yaklaşık yüzde 80 oranında geride bıraktı.

#4
Foto - Volkswagen SEAT için 2029 planını masaya aldı! Otomotivde bir devrin sonu mu geliyor?

SEAT/Cupra cephesi, otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşüm ve küresel koşullar nedeniyle Volkswagen Grubu’nun daha verimli ve daha yalın bir yapı üzerinde çalıştığını belirtiyor. Ancak şirket, SEAT’ın kapatılması konusunda şu aşamada kesin bir karar alınmadığının da altını çiziyor. Plan onaylanırsa 75 yılı aşkın geçmişe sahip SEAT, 2029 sonuna doğru kademeli olarak Volkswagen Grubu’nun marka portföyünden çıkabilir ve grubun İspanya’daki ağırlığı büyük ölçüde Cupra’ya geçebilir.

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