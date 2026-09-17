Volkswagen SEAT için 2029 planını masaya aldı! Otomotivde bir devrin sonu mu geliyor?

SEAT için asıl baskıyı oluşturan gelişme, kendi bünyesinden doğan Cupra’nın ulaştığı büyüklük oldu. 2018’de bağımsız bir marka haline gelen Cupra, kısa sürede SEAT’ın önüne geçti. 2026’nın ilk yarısında Cupra 170 bin 100 araç satarken SEAT’ın satışları 129 bin 600’de kaldı. İki markanın toplam satışlarının yaklaşık yüzde 57’sini tek başına Cupra gerçekleştirdi. Satışlardaki değişim yalnızca 2026’ya ait değil. Cupra’nın satışları 2025’te yüzde 32,5 artarak 328 bin 800 adede ulaştı. Aynı dönemde SEAT’ın satışları yüzde 17 gerileyerek 257 bin 400’e düştü. Böylece henüz yedinci bağımsız yılında olan Cupra, SEAT’tan 71 binden fazla araç sattı. Volkswagen açısından sorun yalnızca satış rakamlarından ibaret değil. SEAT ve Cupra’nın benzer müşteri gruplarına hitap etmesi; ürün geliştirme, pazarlama ve dağıtım tarafında iki ayrı marka için kaynak ayrılması anlamına geliyor. Grubun tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılanma süreçlerinden birine hazırlanması nedeniyle bu maliyetin sürdürülüp sürdürülmeyeceği de yeniden değerlendiriliyor. Şirket içi belgelere dayandırılan bilgilere göre stratejik gelişimin ağırlık merkezinin Cupra olması planlanıyor.