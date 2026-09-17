Volkswagen SEAT için 2029 planını masaya aldı! Otomotivde bir devrin sonu mu geliyor?

1950’de kurulan SEAT, uzun yıllar İspanya’nın ulusal otomobil üreticisi olarak anıldı. Volkswagen, 1986’da şirketin yüzde 75’lik kontrol hissesini satın aldı ve SEAT zamanla grubun üretim ve teknoloji altyapısına tamamen dahil edildi. Ibiza ve Leon gibi modeller markanın özellikle Avrupa’daki büyümesinde önemli rol oynadı. Ibiza bugüne kadar beş nesilde 6 milyondan fazla satışa ulaştı. Cupra başlangıçta SEAT modellerinin yüksek performanslı versiyonlarında kullanılan bir isimdi. Bağımsız markaya dönüştükten sonra ise yalnızca SEAT modellerinin farklı versiyonlarını satmakla kalmadı; kendi tasarım dili, ürün gamı ve marka kimliğini geliştirdi. Cupra’nın kuruluşundan bu yana dünya genelindeki satışları da 1 milyon adedi geçti. İki marka arasındaki değişim İngiltere pazarında da açık biçimde görülüyor. SEAT’ın ülkedeki satışları 2025’te yüzde 37,4 düşerek 23 bine gerilerken, Cupra yüzde 35,7 artışla 41 bin 200 otomobil sattı. Böylece Cupra, İngiltere’de SEAT’ın satışlarını yaklaşık yüzde 80 oranında geride bıraktı.