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Ölümcül virüs Kosova'da can aldı! Hastaneye kaldırılan talihsiz adamdan acı haber geldi!

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Ölümcül virüs Kosova'da can aldı! Hastaneye kaldırılan talihsiz adamdan acı haber geldi!

Kosova Üniversite Klinik Merkezi Enfeksiyon Kliniği'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Nil virüsü teşhisi konulan 66 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

#1
Foto - Ölümcül virüs Kosova'da can aldı! Hastaneye kaldırılan talihsiz adamdan acı haber geldi!

QKUK Enfeksiyon Kliniğinden yapılan yazılı açıklamada, 66 yaşındaki hastanın 10 Eylül’de meningoensefalit teşhisiyle kliniğe yatırıldığı kaydedildi.

#2
Foto - Ölümcül virüs Kosova'da can aldı! Hastaneye kaldırılan talihsiz adamdan acı haber geldi!

Hastanın hastaneye yatırılmadan önce 5 gün boyunca ayakta tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, gerekli laboratuvar incelemeleri kapsamında Batı Nil virüsü için yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.

#3
Foto - Ölümcül virüs Kosova'da can aldı! Hastaneye kaldırılan talihsiz adamdan acı haber geldi!

Açıklamada, hastanın sağlık durumunun giderek kötüleştiği ve 15 Eylül’de hayatını kaybettiği bildirildi.

#4
Foto - Ölümcül virüs Kosova'da can aldı! Hastaneye kaldırılan talihsiz adamdan acı haber geldi!

BATI NİL VİRÜSÜ HAKKINDA Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

#5
Foto - Ölümcül virüs Kosova'da can aldı! Hastaneye kaldırılan talihsiz adamdan acı haber geldi!

Sivrisinek ısırığından itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

#6
Foto - Ölümcül virüs Kosova'da can aldı! Hastaneye kaldırılan talihsiz adamdan acı haber geldi!

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

#7
Foto - Ölümcül virüs Kosova'da can aldı! Hastaneye kaldırılan talihsiz adamdan acı haber geldi!

İlk olarak Afrika'da tespit edilen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı.

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