Milyarder iş insanı o yata ChatGPT ile ulaştı! 17,5 milyon euroluk komisyon davasında şok savunma!

102 METRELİK DEV Sektör yayınlarında yat Nixie olarak tanımlanıyor. Lürssen tarafından inşa edilen yat, 102,4 metre uzunluğunda. Ancak önemli bir ayrıntı var: Bazı ana akım kaynaklar dava konusu yatın ismini açıkça teyit etmediği için, Nixie ismini kesinleşmiş mahkeme bilgisi yerine sektör kaynaklarının tanımlaması olarak vermek daha doğru. Davada henüz broker lehine verilmiş bir komisyon kararı bulunmuyor. 17,5 milyon euro, Cecil Wright & Partners’ın talebi; Storonsky’nin ödemek zorunda olduğu kesinleşmiş bir borç değil.