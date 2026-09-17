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Milyarder iş insanı o yata ChatGPT ile ulaştı! 17,5 milyon euroluk komisyon davasında şok savunma!

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Milyarder iş insanı o yata ChatGPT ile ulaştı! 17,5 milyon euroluk komisyon davasında şok savunma!

Fintech devi Revolut’un kurucusu Nik Storonsky’nin yaklaşık 350 milyon euro ödeyerek satın aldığı 102 metrelik dev süperyat, Londra Yüksek Mahkemesi'nde milyar dolarlık piyasayı sallayan dev bir komisyon kavgasının merkezine oturdu. İngiliz yat brokeri Cecil Wright & Partners, satışın gerçekleşmesinde kendi çalışmalarının belirleyici olduğunu öne sürerek yüzde 5 oranında tam 17,5 milyon euro komisyon talebiyle dava açtı.

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Foto - Milyarder iş insanı o yata ChatGPT ile ulaştı! 17,5 milyon euroluk komisyon davasında şok savunma!

Fintech şirketi Revolut’un kurucusu Nik Storonsky’nin yaklaşık 350 milyon euroya aldığı belirtilen 102 metrelik Lürssen yapımı süperyat için İngiliz yat brokeri Cecil Wright & Partners, Londra Yüksek Mahkemesi’nde 17,5 milyon euro komisyon talebiyle dava açtı. Talep, bildirilen satış bedelinin yüzde 5’ine karşılık geliyor.

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Foto - Milyarder iş insanı o yata ChatGPT ile ulaştı! 17,5 milyon euroluk komisyon davasında şok savunma!

'ÖNCEKİ SAHİBİ CHATGPT İLE BULDUK' Davayı PD açısından sıra dışı hale getiren ayrıntı, Storonsky tarafının 16 Eylül’de kamuoyuna yansıyan savunmasında yer aldı. Storonsky’nin avukatlarının mahkemeye sunduğu savunmaya göre, broker üzerinden yürütülen görüşmeler sonuçsuz kaldıktan sonra yatın mülkiyet yapısı değişti. Storonsky tarafı, daha önce yatla bağlantılı olan Kanadalı iş insanı Patrick Dovigi’nin kimliğinin ChatGPT kullanılarak tespit edildiğini ve ardından kendisiyle doğrudan temasa geçildiğini savunuyor. Yani Storonsky cephesinin anlatımına göre ChatGPT satışın kendisini gerçekleştirmedi; satıcıya ulaşılmasını sağlayan bilgiye erişmek için kullanıldı.

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Foto - Milyarder iş insanı o yata ChatGPT ile ulaştı! 17,5 milyon euroluk komisyon davasında şok savunma!

BROKER: SATIŞIN YOLUNU BİZ AÇTIK Cecil Wright & Partners’ın anlatımı ise farklı. Broker, Storonsky’nin aile ofisinin kendilerine başvurduğunu; uygun yatı kendilerinin belirlediğini, tersane ziyaretinin ve ilk görüşmelerin organize edilmesinde rol aldığını ileri sürüyor. Şirket bu nedenle nihai satış doğrudan yapılsa bile işlemin gerçekleşmesinde kendisinin “etkin neden” olduğunu savunuyor ve yaklaşık 17,5 milyon euro istiyor. Storonsky tarafı ise komisyon borcu bulunduğu iddiasını reddediyor ve Cecil Wright’ın nihai işlemin brokerı olmadığını savunuyor.

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Foto - Milyarder iş insanı o yata ChatGPT ile ulaştı! 17,5 milyon euroluk komisyon davasında şok savunma!

102 METRELİK DEV Sektör yayınlarında yat Nixie olarak tanımlanıyor. Lürssen tarafından inşa edilen yat, 102,4 metre uzunluğunda. Ancak önemli bir ayrıntı var: Bazı ana akım kaynaklar dava konusu yatın ismini açıkça teyit etmediği için, Nixie ismini kesinleşmiş mahkeme bilgisi yerine sektör kaynaklarının tanımlaması olarak vermek daha doğru. Davada henüz broker lehine verilmiş bir komisyon kararı bulunmuyor. 17,5 milyon euro, Cecil Wright & Partners’ın talebi; Storonsky’nin ödemek zorunda olduğu kesinleşmiş bir borç değil.

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