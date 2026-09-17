Milyarder iş insanı o yata ChatGPT ile ulaştı! 17,5 milyon euroluk komisyon davasında şok savunma!
Fintech devi Revolut’un kurucusu Nik Storonsky’nin yaklaşık 350 milyon euro ödeyerek satın aldığı 102 metrelik dev süperyat, Londra Yüksek Mahkemesi'nde milyar dolarlık piyasayı sallayan dev bir komisyon kavgasının merkezine oturdu. İngiliz yat brokeri Cecil Wright & Partners, satışın gerçekleşmesinde kendi çalışmalarının belirleyici olduğunu öne sürerek yüzde 5 oranında tam 17,5 milyon euro komisyon talebiyle dava açtı.