  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı silahı Muhammed Salah Ölümcül virüs Kosova'da can aldı! Hastaneye kaldırılan talihsiz adamdan acı haber geldi! Volkswagen SEAT için 2029 planını masaya aldı! Otomotivde bir devrin sonu mu geliyor? Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun! Milyarder iş insanı o yata ChatGPT ile ulaştı! 17,5 milyon euroluk komisyon davasında şok savunma! Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı Denizin dibine plastik otlar attılar! Sonuçlar inanılmaz Borsada o rakam şoke etti! Yabancı yatırımcıdan Türkiye kararı! Hastaneden taburcu oldu, eve götürülürken yolda ağaca çarpıp öldü Alman devi fiyatı duyanları şoke etti! Audi'nin en ucuz elektrikli canavarı asfaltla buluştu!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı silahı Muhammed Salah

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı silahı Muhammed Salah

Yeni sezona beklentilerin uzağında başlayan Trabzonspor'un Galatasaray maçı güvencesi Muhammed Salah.

#1
Foto - Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı silahı Muhammed Salah

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı. Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftadaki Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

#2
Foto - Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı silahı Muhammed Salah

Mısırlı yıldız, Trabzonspor'un ligde attığı 9 golün 4'üne imza atarak takımının ilk 5 haftadaki en golcü oyuncusu oldu. Salah, 5 haftada 9 gol kaydeden Karadeniz ekibinde 4 gol ve 1 asistle toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı. Mısırlı futbolcu, böylece takımının ligdeki gollerinin yarısından fazlasına doğrudan katkıda bulundu.

#3
Foto - Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı silahı Muhammed Salah

Salah, Trabzonspor'da son 5 sezonun ilk 5 haftası dikkate alındığında en fazla gol atan oyuncu olarak öne çıktı. Mısırlı futbolcu, bordo-mavili takımın şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda ilk 5 haftada 4 gol kaydeden Nwakaeme ile aynı gol sayısına ulaştı.

#4
Foto - Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı silahı Muhammed Salah

Muhammed Salah, Galatasaray maçıyla birlikte Türkiye'de ilk büyük karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavili takımın Mısırlı yıldızı, Liverpool'un sarı-kırmızılı takımı geçen sezon 4-0 yenerek elediği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Salah, oyunda kaldığı 74 dakikada 1 gol atıp 1 asist yaptı. Salah, geçen sezon İngiliz ekibinin Galatasaray'a 1-0 yenildiği diğer iki karşılaşmada da forma giydi. Mısırlı oyuncu, grup maçında 28, son 16 turunun ilk karşılaşmasında ise 60 dakika sahada kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bülent Arınç'a şok! TRT çalışanından suç duyurusu!
Gündem

Bülent Arınç'a şok! TRT çalışanından suç duyurusu!

TRT’nin 27 yıllık çalışanı Mustafa Aşçı, Bülent Arınç'ın TRT’den sorumlu olduğu dönemde kurumdaki FETÖ yapılanması, işe alımlar, atamalar, ..
Türkiye'nin en zengini Feridun Geçgel, servetinin neredeyse yarısını kaybetti
Ekonomi

Türkiye'nin en zengini Feridun Geçgel, servetinin neredeyse yarısını kaybetti

5,3 milyar dolarlık servetiyle 'Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları' sıralamasında zirveye yerleşen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferid..
Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var?
Gündem

Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var?

Türkiye’nin Stokholm Büyükelçisi Korhan Karakoç, Güven Mektubunu İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf’a sunarak İsveç’teki görevine başlarken Batılı..
FED faiz kararını açıkladı
Gündem

FED faiz kararını açıkladı

Küresel piyasaların kilitlendiği kritik faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini be..
ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!
Gündem

ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Craig Burns adlı yabancı uyruklu şahsın Türk mutfağına olan tutkusu nedeniyle Sinop’a yerleşmesi sos..
Mardin 1969 Spor’a milli gurur!
Spor

Mardin 1969 Spor’a milli gurur!

1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor’da forma giyen Zdravko Dimitrov ile Baba Alhassan, ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23