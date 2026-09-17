  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı silahı Muhammed Salah Ölümcül virüs Kosova'da can aldı! Hastaneye kaldırılan talihsiz adamdan acı haber geldi! Volkswagen SEAT için 2029 planını masaya aldı! Otomotivde bir devrin sonu mu geliyor? Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun! Milyarder iş insanı o yata ChatGPT ile ulaştı! 17,5 milyon euroluk komisyon davasında şok savunma! Piyasalar günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı Denizin dibine plastik otlar attılar! Sonuçlar inanılmaz Borsada o rakam şoke etti! Yabancı yatırımcıdan Türkiye kararı! Hastaneden taburcu oldu, eve götürülürken yolda ağaca çarpıp öldü Alman devi fiyatı duyanları şoke etti! Audi'nin en ucuz elektrikli canavarı asfaltla buluştu!
Aktüel
11
Yeniakit Publisher
Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!

Kahvenin vazgeçilmez eşlikçisi olan suyun ikram edildikten sonra ne zaman tüketilmesi gerektiği uzun süredir merak konusuydu.

#1
Foto - Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!

Bilimsel araştırmalar kahvenin tek başına belirgin bir susuzluğa yol açmadığını ortaya koyarken, suyun kahveden önce mi yoksa sonra mı içilmesi gerektiği kafalardaki soru işaretlerini artırdı.

#2
Foto - Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!

SU KAHVEDEN ÖNCE Mİ, SONRA MI İÇİLMELİ? Kahvenin yanında servis edilen suyun önce içilmesi, ağızda kalan farklı tatların temizlenmesine yardımcı olabilir. Böylece kahvenin aromasının daha belirgin algılanması mümkün hale gelir. Özellikle Türk kahvesi ve espresso gibi yoğun aromalı içeceklerde suyun bu amaçla tüketilmesi yaygın bir uygulamadır.

#3
Foto - Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!

Kahveden sonra su içmek ise farklı bir amaca hizmet eder. Kahvenin ardından su tüketmek, ağızda kalan kahve kalıntılarının uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Cleveland Clinic’te görev yapan periodontist Sasha Ross da kahvenin asidik yapısının diş minesini etkileyebileceğini belirterek, kahve sonrasında suyla ağzın çalkalanmasını öneriyor. Ross, dişlerin hemen fırçalanması yerine yaklaşık 30-60 dakika beklenmesinin daha uygun olduğunu ifade ediyor.

#4
Foto - Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!

KAHVE VÜCUDU SUSUZ BIRAKIR MI? Kahvenin vücudu mutlaka susuz bıraktığı yönündeki yaygın inanış, bilimsel araştırmalarla tam olarak desteklenmiyor. PubMed'de yayımlanan bir çalışmada, düzenli kahve tüketen 50 erkek üzerinde kahve ve su tüketimi karşılaştırıldı. Araştırmacılar, orta düzeyde kahve tüketiminin vücudun toplam su miktarı ve çeşitli hidrasyon göstergelerinde suya kıyasla anlamlı bir farklılık oluşturmadığını bildirdi.

#5
Foto - Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!

Başka bir bilimsel derleme de normal miktarlarda tüketilen kahvenin, alışılmış kahve tüketicilerinde belirgin bir sıvı kaybına yol açtığı görüşünü destekleyen güçlü kanıt bulunmadığını ortaya koydu. Yüksek miktarda kafein tüketiminde ise idrar çıkışında kısa süreli artış görülebiliyor.

#6
Foto - Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!

EN UYGUN ZAMAN NE? Bilimsel açıdan kahvenin ardından su içmek için “tam olarak 10 dakika” veya “20 dakika” gibi herkes için geçerli bir süre bulunmuyor. Bu nedenle kahve bittikten sonra su içmek, susuzluk hissedildiğinde tüketmek ve gün boyunca düzenli su almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

#7
Foto - Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!

Özellikle kahveyi uzun süre yudumlayan kişilerde, kahve sonrasında su içmek ağızda kalan asidik bileşenlerin seyreltilmesine yardımcı olabilir. Diş sağlığı açısından ise suyla ağzı çalkalamak pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Dişleri fırçalamak içinse kahve tüketiminin hemen sonrasını tercih etmemek gerekiyor.

#8
Foto - Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!

SONUÇ: SUYU KAHVEDEN SONRA DA İÇEBİLİRSİNİZ Kahvenin yanında verilen suyu mutlaka kahveden önce içmek gerektiğine dair kesin bir bilimsel kural bulunmuyor. Kahveden önce içilen su ağızda tat temizliği sağlayabilirken, kahve sonrasında tüketilen su ağızda kalan kahve kalıntılarının uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.

#9
Foto - Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!

Dolayısıyla suyu kahveden önce veya sonra içmek kişisel tercihe bağlıdır. Önemli olan gün boyunca yeterli sıvı tüketmek ve özellikle kahve sonrasında ağız sağlığına dikkat etmektir.

#10
Foto - Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!

yasam, saglik, kahve, sondakika

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bülent Arınç'a şok! TRT çalışanından suç duyurusu!
Gündem

Bülent Arınç'a şok! TRT çalışanından suç duyurusu!

TRT’nin 27 yıllık çalışanı Mustafa Aşçı, Bülent Arınç'ın TRT’den sorumlu olduğu dönemde kurumdaki FETÖ yapılanması, işe alımlar, atamalar, ..
Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var?
Gündem

Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var?

Türkiye’nin Stokholm Büyükelçisi Korhan Karakoç, Güven Mektubunu İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf’a sunarak İsveç’teki görevine başlarken Batılı..
Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar!
Aktüel

Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar!

Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Emniyet tarafından gıda sektörüne yönelik yürütülen operasyonun 394 sayfalık soruşturma rap..
Kozinoğlu’nun ölümünü duyuran kişi çok tanıdık çıktı
Gündem

Kozinoğlu’nun ölümünü duyuran kişi çok tanıdık çıktı

FETÖ hainlerin yayın organı Zaman Gazetesi’nde 2011 yılında yayınlanan haberde Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünü Twitter hesabından ilk duyuran ki..
Kürsüden Duyurdu: CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda İstifa Etti
Gündem

Kürsüden Duyurdu: CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda İstifa Etti

CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, kürsüden yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.
FED faiz kararını açıkladı
Gündem

FED faiz kararını açıkladı

Küresel piyasaların kilitlendiği kritik faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23