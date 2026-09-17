Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!
Kahvenin vazgeçilmez eşlikçisi olan suyun ikram edildikten sonra ne zaman tüketilmesi gerektiği uzun süredir merak konusuydu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahvenin vazgeçilmez eşlikçisi olan suyun ikram edildikten sonra ne zaman tüketilmesi gerektiği uzun süredir merak konusuydu.
Bilimsel araştırmalar kahvenin tek başına belirgin bir susuzluğa yol açmadığını ortaya koyarken, suyun kahveden önce mi yoksa sonra mı içilmesi gerektiği kafalardaki soru işaretlerini artırdı.
SU KAHVEDEN ÖNCE Mİ, SONRA MI İÇİLMELİ? Kahvenin yanında servis edilen suyun önce içilmesi, ağızda kalan farklı tatların temizlenmesine yardımcı olabilir. Böylece kahvenin aromasının daha belirgin algılanması mümkün hale gelir. Özellikle Türk kahvesi ve espresso gibi yoğun aromalı içeceklerde suyun bu amaçla tüketilmesi yaygın bir uygulamadır.
Kahveden sonra su içmek ise farklı bir amaca hizmet eder. Kahvenin ardından su tüketmek, ağızda kalan kahve kalıntılarının uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Cleveland Clinic’te görev yapan periodontist Sasha Ross da kahvenin asidik yapısının diş minesini etkileyebileceğini belirterek, kahve sonrasında suyla ağzın çalkalanmasını öneriyor. Ross, dişlerin hemen fırçalanması yerine yaklaşık 30-60 dakika beklenmesinin daha uygun olduğunu ifade ediyor.
KAHVE VÜCUDU SUSUZ BIRAKIR MI? Kahvenin vücudu mutlaka susuz bıraktığı yönündeki yaygın inanış, bilimsel araştırmalarla tam olarak desteklenmiyor. PubMed'de yayımlanan bir çalışmada, düzenli kahve tüketen 50 erkek üzerinde kahve ve su tüketimi karşılaştırıldı. Araştırmacılar, orta düzeyde kahve tüketiminin vücudun toplam su miktarı ve çeşitli hidrasyon göstergelerinde suya kıyasla anlamlı bir farklılık oluşturmadığını bildirdi.
Başka bir bilimsel derleme de normal miktarlarda tüketilen kahvenin, alışılmış kahve tüketicilerinde belirgin bir sıvı kaybına yol açtığı görüşünü destekleyen güçlü kanıt bulunmadığını ortaya koydu. Yüksek miktarda kafein tüketiminde ise idrar çıkışında kısa süreli artış görülebiliyor.
EN UYGUN ZAMAN NE? Bilimsel açıdan kahvenin ardından su içmek için “tam olarak 10 dakika” veya “20 dakika” gibi herkes için geçerli bir süre bulunmuyor. Bu nedenle kahve bittikten sonra su içmek, susuzluk hissedildiğinde tüketmek ve gün boyunca düzenli su almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Özellikle kahveyi uzun süre yudumlayan kişilerde, kahve sonrasında su içmek ağızda kalan asidik bileşenlerin seyreltilmesine yardımcı olabilir. Diş sağlığı açısından ise suyla ağzı çalkalamak pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Dişleri fırçalamak içinse kahve tüketiminin hemen sonrasını tercih etmemek gerekiyor.
SONUÇ: SUYU KAHVEDEN SONRA DA İÇEBİLİRSİNİZ Kahvenin yanında verilen suyu mutlaka kahveden önce içmek gerektiğine dair kesin bir bilimsel kural bulunmuyor. Kahveden önce içilen su ağızda tat temizliği sağlayabilirken, kahve sonrasında tüketilen su ağızda kalan kahve kalıntılarının uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.
Dolayısıyla suyu kahveden önce veya sonra içmek kişisel tercihe bağlıdır. Önemli olan gün boyunca yeterli sıvı tüketmek ve özellikle kahve sonrasında ağız sağlığına dikkat etmektir.
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