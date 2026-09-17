Kahvenin yanında gelen o bardak su ne zaman içilmeli! Uzmanlar açıkladı, bildiğiniz her şeyi unutun!

EN UYGUN ZAMAN NE? Bilimsel açıdan kahvenin ardından su içmek için “tam olarak 10 dakika” veya “20 dakika” gibi herkes için geçerli bir süre bulunmuyor. Bu nedenle kahve bittikten sonra su içmek, susuzluk hissedildiğinde tüketmek ve gün boyunca düzenli su almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.