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Zonguldak’ta 2 kardeş denizde ölümden döndü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde denize giren 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:21
Zonguldak’ta 2 kardeş denizde ölümden döndü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde denize giren 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi.



Çaycuma’ya bağlı Filyos beldesi sahilinde denize girmek isteyen Sude S. ve Sefa S. kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların olayı fark edilmesiyle 2 kardeş son anda kurtarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil ambulansı ile 2 kardeş Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:21
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