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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta unutulan yemek faciaya neden oluyordu

Çaycuma ilçesinde ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:04
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta unutulan yemek faciaya neden oluyordu

Çaycuma ilçesine bağlı Yeni Mahalle Yokuş Sokak üzerinde meydana geldi. Ali Dereli’ye ait evin mutfak kısmında yangın meydana geldi. Ocakta unutulan yemeğin tutuşmasıyla yükselen alevler mutfağı sardı. Bu sırada yangını fark eden aile, müdahalede bulunmak isterken dumandan etkilendi.

Olayda Ali Dereli, eşi ve kızı olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürme çalışması başlattı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 18:04
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