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Zonguldak Valiliğinden kaçak maden ocağı genelgesi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı kaçak maden ocaklarına yönelik genelge yayınladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:27
Zonguldak Valiliğinden kaçak maden ocağı genelgesi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı kaçak maden ocaklarına yönelik genelge yayınladı.



Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve kuruma bağlı sahalarda kiralama usulüyle özel maden ocaklarının üretim yaptığı Zonguldak’ta, kaçak üretim yapılan maden ocaklarında meydan gelen kazalar can kayıplarını da beraberinde getiriyor. Sorunun çözümü için Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kaçak tabir edilen ruhsatsız maden ocaklarına yönelik kamu kurumları ve kuruluşlarına genelge gönderdi. Genelgede, “Konuyla ilgili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarımızca kaçak olarak üretim yapılan ocakların takibi vetespit edilmesi ileyürürlükteki Kanun/mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması yönünde çalışmalarını yürütülmekte ise de; bazı kaçak ocakların faaliyetlerini sürdürdüğü yönünde duyumlar alınmaktadır.İlimizde ’Kaçak Ocak’ olarak tabir edilen ocakların tespit edilerek bu suretle insanlarımızın hayatlarını kaybetmesine ya da yaralanmasına sebep olacak kazaların önünegeçilmesibüyük önemarz etmektedir. Bu çerçevede 7 Mart 2018 Tarih 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanunun 33 maddesinde belirtilen 3213 sayılı Maden Kanununun Ek Madde 15 kapsamında, işletme izni veya Bakanlıkça şerh edilmiş redevans sözleşmesi olmaksızın mücavirdeki sahalara taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi ve/veya işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçlardan hüküm giyenler, infazın tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar, hükmü bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan hüküm gereğince kaçak ocaklarda yapılan madencilik faaliyetlerine müsaade edilmemesi, tespitedilmesihalindeilgililer hakkında yukarıdaaçıklananhükümler doğrultusunda işlem tesis edilmesi, denetimlerde sürekliliğin ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.” ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:27
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