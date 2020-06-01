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Aktüel

Zonguldak Valiliği şiddetli yağışa karşı uyardı

Zonguldak Valiliği bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış ve serin hava karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:56:43 -
Zonguldak Valiliği şiddetli yağışa karşı uyardı

Zonguldak Valiliği bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış ve serin hava karşı uyardı.


Zonguldak Valiliği Ülkemizin bu gece saatlerinden itibaren yeni bir serin sistemin etkisi altına girecek. Batı Karadeniz bölümü Ankara, Çankırı, ve Kırıkkale hafta ortasına kadar yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bolu, Karabük ve Çankırı geneli ile Düzce, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların sebep olacağı şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Yağışların Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri bölgemizde etkili olacağı Cuma günü bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

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