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Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü 10 Yaş Masters Turnuvasında temsil edilecek

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü 10 yaş takım oyuncusu Kıvanç Kundakçı 14-21 Eylül tarihleri arasında İzmir’de yapılacak olan Türkiye Tenis Federasyonu 10 yaş masters turnuvasına katılmaya hak kazandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:56
Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü 10 Yaş Masters Turnuvasında temsil edilecek

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü 10 yaş takım oyuncusu Kıvanç Kundakçı 14-21 Eylül tarihleri arasında İzmir’de yapılacak olan Türkiye Tenis Federasyonu 10 yaş masters turnuvasına katılmaya hak kazandı.


Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği 10 yaş kış ve yaz kupaları şampiyonalarında alınan birincilik ve ikincilik derecelerine verilen puanlara göre yapılan sıralama ile oyuncuların davet edildiği Masters Turnuvasına katılacak olan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübütakım oyuncusu Kıvanç Kundakçı elde ettiği puanlarla56 oyuncu arasında 27. sırada yer aldı. Masters turnuvasına davet edilmiş olmak tenis kulüplerinin prestijini önemli ölçüde arttırdığı gibi ayrıca turnuvadaelde edilecek dereceler oyuncuların genel klasmanına etki ediyor ve milli takıma seçilme yönünde önemli katkılar sağlıyor.


Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü oyuncusunu ödüllendirdi


Türkiye Tenis Federasyonu 10 yaş masters turnuvasına katılmaya hak kazanan Kıvanç Kundakçı kulübü tarafından ödüllendirildi. Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü tesislerinde yapılantörende Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Başkanı Çetin Özçep ve Başkan Yardımcısı Rahmi Üder tarafından Kıvanç Kundakçı ve ailesineödülleri takdim edildi.Törende bir konuşma yapan Başkan Çetin Özçep; 68 yıllık parlak bir tarihe sahip olan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün bir çok başarılara imza atmış olduğunu, bir çok şampiyon sporcular, milli oyuncu ve antrenörler çıkardığını Kıvanç Kundakçı’nın bu başarısının da önemli olduğunu ifade etti. Başkan Özçep, Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Yönetim Kurulunun aldığı kararla ulusal bazda başarı sağlayarak Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünü ve dolayısıyla Zonguldak kentini temsil eden sporcularınaödüller verdiğini ve bu sayede başarıyı ödüllendirerek teşvik ettiğini söyledi.Başkan Çetin Özçep Kıvanç Kundakçının ailesini ve başarıda büyük payı olan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Tenis Antrenörü Salih Yıldız’ı da kutlayarak kendilerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:56
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