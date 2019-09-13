Zonguldak Kömürspor’dan altyapıya takviye Zonguldak Kömürspor yönetimi altyapıdan boşalan koltuğa tecrübeli antrenörler Hüsnü Akın ve Uğur Terzi’yle anlaştı.

Zonguldak Kömürspor yönetimi altyapıdan boşalan koltuğa tecrübeli antrenörler Hüsnü Akın ve Uğur Terzi’yle anlaştı.

TFF 2.Lig ekibi Zonguldak Kömürspor altyapısında görev yapan Metin Aydın geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılarak Kardemir Karabükspor’la anlaşmıştı. Aydın’ın görevinden ayrılmasının ardından altyapıda sadece tecrübeli antrenör Muhammet Şafak kalmıştı. Kırmızı Lacivertli kulübün altyapısında yeterli antrenör olmaması nedeniyle geçtiğimiz hafta U-17 Akademi Liginde Zonguldak Kömürspor’un başında antrenör olmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup olmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kırmızı Lacivertli kulüp altyapı’ya antrenör bulmak için kolları sıvadı. Zonguldak Kömürspor yönetimi altyapıya tecrübeli antrenörler Uğur Terzi ve Hüsnü Akın’la anlaştı. Aydın ve Akın önümüzdeki günlerde göreve başlayacak.

56 yaşındaki tecrübeli antrenör Uğur Terzi, Yılport Samsunspor, Hatayspor, Fenerspor, Adıyamanspor, Asmaspor, Zonguldak Kömürspor ve Merzifon Gücüspor takımlarını çalıştırdı. 56 yaşındaki tecrübeli antrenör Hüsnü Akın ise Fenerspor, Zonguldak Belediyespor, Zonguldak Kömürspor, Çaycumaspor ve Devrek Belediyespor takımlarını çalıştırdı.

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