Yerli otomobil resmen satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri!
Renault'un Bursa'nın Oyak tesisinde üretilen Boreal modeli Türkiye'de resmen satışa sunuldu. İşte yeni modelin fiyatı ve özellikleri...
Renault'un Bursa'nın Oyak tesisinde üretilen Boreal modeli Türkiye'de resmen satışa sunuldu. İşte yeni modelin fiyatı ve özellikleri...
Renault Boreal için açıklanan resmi Türkiye başlangıç fiyatı oldukça dikkat çekici...
OYAK ve Renault’nun açıkladığı 400 milyon Euro’luk yatırımın en önemli sonuçlarından biri olan Boreal, hem ülke ekonomisine hem de otomotiv ekosistemine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.
EN ÇOK SATAN OTOMOBİL OLMA HEDEFİ Modelin Türkiye pazarındaki stratejik konumuna değinen MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Boreal’i yalnızca Türkiye’de üretilen bir model değil, aynı zamanda Türk kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre geliştirilen bir araç olarak tanımladı:
"Clio, Megane Sedan ve Duster ile Türkiye'nin en güçlü yerli ürün gamlarından birine sahibiz. Dördüncü yerli modelimiz olan Boreal ile pazardaki liderliğimizi daha da ileriye taşıyacağız. Güçlü tasarımı ve verimli motor seçenekleriyle bu modelin segmentte dengeleri değiştireceğine ve 2027 yılında Türkiye’nin en çok satan otomobili olacağına inanıyoruz."
Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet ise şu değerlendirmede bulundu:
"Boreal, uluslararası stratejik planımızı somut sonuçlara dönüştürme yetkinliğimizi açıkça ortaya koyuyor. Değerli ortağımız OYAK ile sürdürülebilir gelişime katkı sağlamaya devam ediyoruz."
TÜKETİCİYE SAĞLANAN AVANTAJLAR ÖTV MUAFİYETİ Yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretiliyor. Bu sayede ÖTV muafiyetinden yararlanma imkânı sunuyor.
GARANTİ 7 yıl veya 160.000 kilometreye kadar kapsamlı garanti paketi sunuluyor.
RENAULT BOREAL BOYUTLAR Renault Boreal, C-SUV segmentinde yer almasına rağmen boyutlarıyla üst sınıfa göz kırpıyor.
Uzunluk: 4,56 metre Aks mesafesi: 2,70 metre
Bagaj hacmi: 630 litre Arka koltuklar yatırıldığında: 1.868 litre
DIŞ TASARIM ÖZELLİKLERİ *Yeni Nouvel’R logosu *Niagara konseptinden ilham alan ince LED farlar *19 inç elmas kesim alaşım jantlar *Siyah tavan *Elektrikli açılır panoramik cam tavan
TEKNOLOJİ VE KONFOR Renault Boreal'in teknoloji ve konfor odaklı donanımlarında öne çıkanlar şöyle: Türkiye pazarına özel gri tonlu perfore döşeme Elektrikli, hafızalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar 10 inç dijital gösterge ekranı 10 inç openR link multimedya ekranı 10 hoparlör Harman Kardon premium ses sistemi 48 farklı ambiyans aydınlatma renk seçeneği Aktif sürüş yardımı Dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici Şerit ortalama sistemi Kör nokta uyarısı Güvenli çıkış asistanı Eller serbest park sistemi
RENAULT BOREAL MOTOR SEÇENEKLERİ Lansman döneminde iki farklı motor seçeneği sunuluyor. Tam hibrit versiyonda, Bursa’da Oyak Horse tarafından üretilen ve ihraç edilen HR18 motoru kullanılıyor. 2026 yılının son çeyreğinde ise Hybrid E-Tech 4x4 150 hp versiyonu ürün gamına eklenecek.
1.3 TURBO TCE Güç: 145 hp Şanzıman: 6 ileri çift kavrama (EDC) Yakıt tüketimi (WLTP): 6,6 L/100 km CO₂ emisyonu (WLTP): 149 g/km
FULL HYBRİD E-TECH Güç: 160 hp Şanzıman: Çok modlu otomatik Yakıt tüketimi (WLTP): 4,8 L/100 km CO₂ emisyonu (WLTP): 108 g/km Elektrikli sürüş kapasitesi: Şehir içinde ?’e kadar (110 km/s hıza kadar EV modu)
RENAULT BOREAL FİYAT LİSTESİ Renault Boreal 1.3 TCE Evolution Liste fiyatı: 2.379.000 TL Lansmana özel fiyat: 2.194.000 TL
Renault Boreal 1.3 TCE Techno Liste fiyatı: 2.699.000 TL Lansmana özel fiyat: 2.269.000 TL
Renault Boreal 1.3 TCE Iconic Liste fiyatı: 3.049.000 TL Lansmana özel fiyat: 2.860.000 TL Renault Boreal 1.8 Hybrid Iconic Liste fiyatı: 3.399.000 TL Lansmana özel fiyat: Henüz açıklanmadı/ kaynak: haber7
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