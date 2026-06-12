"Clio, Megane Sedan ve Duster ile Türkiye'nin en güçlü yerli ürün gamlarından birine sahibiz. Dördüncü yerli modelimiz olan Boreal ile pazardaki liderliğimizi daha da ileriye taşıyacağız. Güçlü tasarımı ve verimli motor seçenekleriyle bu modelin segmentte dengeleri değiştireceğine ve 2027 yılında Türkiye’nin en çok satan otomobili olacağına inanıyoruz."