Ali Mahir makamı ve kırmızı plakayı kaybedince ağlamaya başladı!

Sosyal medyadan “Siyasi partiler rakipleriyle sandıkta yüzleşir. Bu iktidar gibi atanmış hakimlerle, mahkeme kararlarıyla parti liderlerini değiştirmeye kalkışmaz!” diyen Başarır, “Bugün siyaset kurumu da millet iradesi de tehdit altında. AKP grubu unutmasın: Gün gelecek, bugün yaşananlar en çok sizi etkileyecek. Tarihe geçeceksiniz ve çok kötü anılacaksınız!” ifadeleriyle AK Parti’yi tehdit etti.

Ali Mahir Başarır, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere CHP’li belediyelerde yapılan yüzlerce milyar liralık yolsuzluklar ve belediyelerden 50 bin işçinin atılıp yerlerine partizanca atamalar yapılırken neden bu kadar duyarlı olmadığına ise değinmedi.