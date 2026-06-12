Çıplak arama’ ve 264 milyonluk ihale

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği yazısında, parti içindeki krizin temelinde "para ve yalan siyaseti" bulunduğunu ifade etti. Övür, özellikle Fatoş Pınar Türker hakkında gündeme gelen iddialar ile İBB iştiraklerinde gerçekleştirildiği öne sürülen ihale süreçlerine dikkat çekti.

"ÇIPLAK ARAMA" İDDİASI ÜZERİNDEN TARTIŞMA

Övür, son günlerde yeniden gündeme taşınan "çıplak arama" iddialarının kamuoyunda geniş yer bulduğunu belirterek, savcılık tarafından yapılan açıklamalarda söz konusu iddiaların araştırıldığını ve gerçeği yansıtmadığının ifade edildiğini hatırlattı.

264 MİLYONLUK İHALE İDDİASI

Yazısında dikkat çekici bir ihale örneğine de yer veren Övür, Fatoş Pınar Türker'in İBB iştiraklerinden birinde görev yaptığı dönemde gerçekleştirildiği öne sürülen bir ihaleyi gündeme taşıdı. Övür, davet usulüyle 39 milyon 312 bin TL bedelle verilen bir işten yüklenici firmanın 264 milyon TL gelir elde ettiğinin iddia edildiğini belirterek, bu durumun kamuoyunda cevap bekleyen soruları artırdığını ifade etti.

"ASIL TARTIŞILMASI GEREKEN BU"

Övür, kamuoyunun bazı iddialar üzerinden meşgul edildiğini savunarak, asıl tartışılması gereken konunun yolsuzluk ve ihale iddiaları olduğunu kaydetti. CHP'de yaşanan son gelişmelerin de bu tartışmalardan bağımsız değerlendirilemeyeceğini ifade eden Övür, parti yönetiminin geçmişte yapılan uyarıları dikkate almaması nedeniyle bugün ağır bir krizle karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.