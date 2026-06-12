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Gündem Özel, 2 bin partiliyi ihraç etmişti
Gündem

Özel, 2 bin partiliyi ihraç etmişti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Özel, 2 bin partiliyi ihraç etmişti

Şaibeli kurultayla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz Özgür Özel ve ekibi, Yüksek Disiplin Kurulu’nu adeta kıyma makinesi gibi çalıştırarak, muhalif olan 2 bini aşkın partiliyi CHP’den attı.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Özgür Özel’in 38’inci Olağan Kurultay’la göreve geldiği 2023 yılından itibaren partinin Yüksek Disiplin Kurulu’nu adeta kıyma makinesi gibi çalıştırdığı ortaya çıktı. Akit’in edindiği bilgilere göre, Özel ve ekibinin görev süresi boyunca, muhalif tutumları veya çeşitli disiplin suçları gerekçe gösterilerek partiden ihraç edilenlerin sayısı 2 bine ulaştı. İhraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş ve Lütfü Savaş gibi partinin sembolleşmiş isimleri yer aldı. Yeni CHP YDK, 4 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıyla Özel döneminde verilmiş olan tüm ihraç kararlarını “yok hükmünde” sayarak iptal etti ve 9 ismi tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Özel’e yakın isimlerden, kararın hukuksuz ve iç tüzüğe aykırı olduğu yönünde itirazlar yükselirken, “Sen kendi yaptığına bak” yorumlarını da beraberinde getirdi.

 

“HİÇ BİRİMİZE ACIMADILAR”

Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP’li Tolgahan Erdoğan, Akit’e şunları anlattı: “2023 Kurultayına giderken, Onursal Adıgüzel bizzat şahsımı arayarak, ‘5 Kasım’ın 6 Kasım’ı da var seni disipline vereceğim’ diye tehdit etmesi üzerine o dönem disipline verilmeden kendim istifa ettim. Özgür Özel kurultayı, kurultay salonunda bırakamadı. Kemal Beye destek veren kim varsa ya mesaj atarak ya da bilfiil toplantılarda kapının önüne koymakla tehdit etti. Bunu Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a attığı mesajda da gördük. Kılıçdaroğlu’na küfür eden kişiyi YDK Başkanı yaparak, bugüne kadar 2 binden fazla kişiyi ihraç ettiler. Sırf Gürsel Tekin’le resim paylaştığı için insanlar ihraç edilirken, partinin yanından geçemeyecek 15 bin kişiyi partiye üye yaptılar. Alınan ihraç kararlarını olumlu ama eksik buluyorum. Suça bulaşan kim varsa sevk edilmelidir.”

 

“CHP PARÇALANMAYA GİDİYOR”

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da şunları söyledi: “Azerilerin ‘Sana hak da bana kabahat mi?’ dedikleri gibi bunlar kendileri yaptıkları zaman normal oluyor, başkaları yaptıkları zaman anormal ve hukuksuzluk oluyor. Siz mahkemeden gelen tebligatı yırtacaksınız ondan sonra hukuk maddesine sığınacaksınız. İşin özü burada iki parçalı bir hal aldı ve parçalanmaya doğru gidiyor bu yapı. Sadece millete mesaj veriyorlar daha doğrusu algı operasyonları yaparak kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar. Hemen ayrılsalar ciddi sıkıntı olacak. Bu şekilde direnmeye çalışarak, ‘Sonuna kadar mücadele ettik ama başaramadık’ diyecekler. Zaten Temmuz’un 26’sında kurultayı yapamazlarsa gitmelerinden başka bir yol kalmayacak. Şimdi onun altyapısı oluşturuyorlar. Muhtemelen önümüzdeki günlerde gidecekler. Bütün Özel’ciler terk eder mi? Bana göre bir kısmı terk etmez, gitmez. Bu iki parcalı yapı, bu böyle gitmez.”

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Yorumlar

OSMAN AYDIN

Şimdi sira kendilerine geldi ne ekersen onu biçersin hiç kimsrnin yaptığı yanina kar kalmaz ergeç hesap zamanı gelir hizmet siyaseti yapacaksın algi yapmayacaksın ulkeni yabancilara şikayet etmeyeceksin halk ve bu aziz millet kimin ne yaptığıni iyi görüyor

Emice

Okumuz var, yay'mız yok, haksızlık bizde altı tane ,onlarda bindortyuzelliuc.
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