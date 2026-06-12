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Gündem Uyuşturucu operasyonunda 23 ünlü gözaltına alınmıştı... 9 tanesi tutuklandı!
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Uyuşturucu operasyonunda 23 ünlü gözaltına alınmıştı... 9 tanesi tutuklandı!

Yeniakit Publisher
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Uyuşturucu operasyonunda 23 ünlü gözaltına alınmıştı... 9 tanesi tutuklandı!

Aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal gibi ünlülerin de olduğu çok sayıda kişi uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi.

9 TUTUKLAMA VAR

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken, Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de aralarında bulunduğu 14 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler şöyle:

1 -Tolga Çam

2-Murat Saygı

3-Enis Ahmet Onat

4-Emre Tari

5-Hasan Vatan

6-Reyhan Küçükyeğen

7-Mehmet Yıldız

8-Ramos correıra

9-Eren Yorulmaz

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