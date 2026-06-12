Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Abdullah Küçük, firiğin yalnızca yörenin önemli bir tarımsal ürünü değil, aynı zamanda yüksek besin değeriyle sağlıklı yaşamın da önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Firik, kendine has aromasıyla pilavdan çorbaya, dolmadan salataya kadar birçok yöresel yemekte kullanılan özel bir üründür. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi desteklerken uzun süre tokluk hissi sağlar. Potasyum ve demir bakımından zengin olan firik, buğdayın tam olgunlaşmadan yeşil halde hasat edilmesiyle üretildiği için daha düşük nişasta ve gluten oranına sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle uzmanlar tarafından özellikle sağlıklı beslenmede ve diyabet hastalarının beslenme programlarında tavsiye edilmektedir