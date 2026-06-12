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#1
Foto - Resmen duyurdular: A Milli Takım kampındaki Can Uzun'dan flaş karar, tüm kapıları kapattı!

Galatasaray'da bir numaralı transfer hedefi olarak Can Uzun gösteriliyor. Milli futbolcunun transfer görüşmelerine ilişkin dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi.

#2
Foto - Resmen duyurdular: A Milli Takım kampındaki Can Uzun'dan flaş karar, tüm kapıları kapattı!

A Milli Takım ile 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek genç yıldızın transfer görüşmelerine ilişkin yeni bir karar aldığı belirtildi.

#3
Foto - Resmen duyurdular: A Milli Takım kampındaki Can Uzun'dan flaş karar, tüm kapıları kapattı!

HT Spor'da yer alan habere göre Can Uzun, 2026 Dünya Kupası süreci bitene kadar transfer görüşmelerine kapıları kapattı. Milli futbolcunun tüm konsantrasyonunu A Milli Takım'a verdiği belirtildi.

#4
Foto - Resmen duyurdular: A Milli Takım kampındaki Can Uzun'dan flaş karar, tüm kapıları kapattı!

Transfer görüşmelerini Dünya Kupası sonrasına bırakan Can Uzun'a kulübü Eintracht Frankfurt'tan destek geldi. Alman ekibinin de görüşmeler için Dünya Kupası sonrasını işaret ettiği belirtildi.

#5
Foto - Resmen duyurdular: A Milli Takım kampındaki Can Uzun'dan flaş karar, tüm kapıları kapattı!

Frankfurt'un Can Uzun için 60 milyon euro istediği belirtilirken, sarı-kırmızılıların bu transferi 45 milyon euro seviyesinde bitirmeyi hedeflediği aktarıldı.

#6
Foto - Resmen duyurdular: A Milli Takım kampındaki Can Uzun'dan flaş karar, tüm kapıları kapattı!

20 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası performansının da bonservis bedelinde etkili olması bekleniyor.

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