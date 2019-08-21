Zonguldak Kömürspor Sehat Baştan’ı transfer etti Zonguldak Kömürspor’da transfer çalışamaları devam ediyor.

Zonguldak Kömürspor’da transfer çalışamaları devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, Menemenspor’un 25 yaşındaki kanat oyuncusu Serhat Baştan’ı transfer etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor üçüncü etap kamp çalışmalarını Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde Kızılcahamam’da sürdürüyor. Transfer çalışmalarını da sessiz ve derinden ilerleyen Zonguldak Kömürspor son olarak Menemenspor’un 25 yaşındaki kanat oyuncusu Serhat Baştan’ı transfer etti. Baştan, resmi sözleşmeyi imzalayarak Kömürspor’un Kızılcahamam kampına katıldı.

Yıldırım Belediyesi Jimnastikspor altyapısında yetişen 25 yaşındaki genç oyuncu Serhat Baştan, Bursa Yolspor, Gençlerbirliğispor, Derincespor, Diyerbekirspor, Düzcespor ve Menemenspor formalarını giydi. TFF 2. Lig’de 14, 3. Lig’de 168 ve Türkiye Kupası’nda da 15 maça çıkan Baştan, geçtiğimiz sezon Menemenspor forması altında Türkiye Kupası’nda 2 gol kaydetti.

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