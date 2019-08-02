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Zonguldak Kömürspor, Onurcan Güler’i transfer etti

Zonguldak Kömürspor, Akhisarspor’dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Onurcan Güler’i transfer etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:16
Zonguldak Kömürspor, Onurcan Güler’i transfer etti

Zonguldak Kömürspor, Akhisarspor’dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Onurcan Güler’i transfer etti. Güler, kente gelerek Kömürspor’un Bakacakkadı’daki kampına katıldı.


TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, dış transferde TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Afjet Afyonspor’da kiralık oynayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Onurcan Güler’i kadrosuna kattı. Güler, kente gelerek takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı.


İzmirspor altyapısında yetişen Onurcan, Akhisarspor, Menemenspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Afjet Afyonspor formalarını giydi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:16
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