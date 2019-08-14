Zonguldak Kömürspor, Mehmet Gökhan Öztürk’ü transfer etti Zonguldak Kömürspor, Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mehmet Gökhan Öztürk’ü kadrosuna kattı.

Zonguldak Kömürspor, Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mehmet Gökhan Öztürk’ü kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Zonguldak Kömürspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım dış transfer çalışmaları kapsamında Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mehmet Gökhan Öztürk’ü kadrosuna kattı. Öztürk, bugün Ankara’ya giderek Kömürspor’un Kızılcahamam kampına katıldı.

Çaykur Rizespor altyapısında yetişen 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Gökhan Öztürk, Gaziantepspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Altınordu, Büyükçekmece Tepecikspor, Bayramapaşa, 1922 Konyaspor, Ankara Demirspor ve Büyükçekmece Tepecikspor formalarını giydi.

Öztürk’ün Süper Lig’de 8, TFF 1. Lig’de 19, TFF 2. Lig’de 85, TFF 3. Lig’de 2, Türkiye Kupası’nda ise 7 maçı bulunuyor. Deneyimli oyuncu Mehmet Gökhan Öztürk’ün TFF 2. Lig’de 2 golü bulunuyor.

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