Zonguldak Kömürspor destek için Vali Erdoğan Bektaş’ı ziyaret etti

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner ve yönetim kurulu üyeleri destek için Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ı ziyaret etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir ve yönetim kurulu üyeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ı ziyaret ederek destek istedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, şehrin tek profesyonel takımının isminin silinmesini istemediklerini söyleyerek, ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

Ziyaretin ardından ise Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a, maden şehitleri forması takdim etti.

Vali Erdoğan Bektaş: "Şehrin tek profesyonel takımının isminin silinmesini istemiyoruz"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, şehirin profesyoneltek takımın isminin silinmesini istemediklerini belirterek, "Zonguldak Kömürspor formada da görüyorsunuz bu farklı bir forma. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner ve ekibi Bölgesel Amatör Ligden buralara kadar bu işi götürdü. Geçen sezonda iyi mücadele ederek takımı ligde tuttular. Bu işin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok yoğun bir destekle ancak ayakta duralabilir. Bizim bu işi götürecek gücümüz yeter mi yetmez mi bilinmez. Ben arkadaşlara başarılar diliyorum. Süleyman bey herhalde bu işin sırrını biliyor. Umarız yolları açık olur. Tabii şehrin profesyonel liglerde temsil edilmesi önemli. Bizimde zayıf noktamız orası. Bizde istiyoruz. Zonguldak Kömürspor adı silinmesin. İhtiyaçlar sınırsız. Allah yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Selim Alan: "Şehrin bütün paydaşlarını harekete geçirerek Kömürspor’u 1. lige çıkarmak istiyoruz"

Belediye Başkanı Selim Alan, şehrin bütün paydaşlarını harekete geçirerek Zonguldak Kömürspor’u 1. lige çıkarmak istediklerini ifade ederek, "Zonguldak Kömürspor hepimizin ortak sevdası. Çocukluğumuzdan buyana büyük bir keyifle seyrettiğimiz top oynadığım son 4 yılda kulübede kulüp doktorluğunu yaptığım hakikatten hepimizin aşkı. Biz istiyoruz ki Zonguldak Kömürsporumuz Süper Ligde olsun. Daha iyi yerlerde olsun. Bölgesel Amatör Ligden bu zamana kadar zor koşullarda geldiler. Sabit bir kar olmadığı için Valilerimizin Belediyelerimizin hayırseverlerimizin ve işadamların desteği ile taşıma suyu ile değirmeni döndürmeye çalışıyoruz. Valimin söylediği gibi imkanlar kısıtlı ihtiyaçlar sınırsız. Valimizin destekleri ile bizde Belediye olarak elimizden gelenin fazlasını inşallah yapacağız. Şehirin profesyonel takımı hangi ligdeyse şehirde o ligdedir. Biz inşallah takımımızı 1.lige taşıyarak 1. sınıf bir şehir olacağız. Bana göre böyle bir potansiyel var ama bunu bir kordine etmemiz gerek. İnşallah sayın Valimin öncülüğünde Zonguldak olarak Zonguldak sevdalısı olarak bütün paydaşları harekete geçiririz. Herkes gücünün yettiğince destek olur bu takımı eski şaşalı günlerine geri getiririz" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Süleyman Caner: "Sahaya çıkamama durumumuz var"

Zonguldak Kömüürspor Kulüp Başkanın Süleyman Caner, sahaya çıkamama durumlarının olduğunu söyleyerek, "Biz göreve geldiğimiz günden beri üst liglere kadar çıkmışsak buralara kadar gelmemize emeği olan görev yapmış Valilerimizdir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ekonomik tabloyu sizde görüyorsunuz geçen seneden daha kötü bir durum var. Bizde buralara geldik derdimizi anlatalım dedik. Hep beraber geldik ne yaparız nasıl çözüm buluruz diye buraya size geldik. Zonguldak’ta tek profesyonel takım Zonguldak Kömürspor. Sahaya çıkamama durumu bile var. Onun için bu değerlendirmek için buraya geldik" dedi.