Zonguldak Kömöürspor’un kongre tarihi belli oldu Zonguldak Kömürspor 25 Haziran Salı günü kulüp binasında kongreyi yapacak.

Zonguldak Kömürspor 25 Haziran Salı günü kulüp binasında kongreyi yapacak.

TFF 2.Lig temsilcimiz Zonguldak Kömürspor’un kongre tarihi belli oldu. Kırmızı Lacivertli yönetim 25 Haziran Salı günü saat 14:00’da kulüp binasında kongreyi gerçekleştirerek yeni yönetimi oluşturacak. Öte yandan Zonguldak Kömürspor’da şampiyonluklar yaşayan ve bir çok başarılı işlere imza atan Başkan Süleyman Caner’in tek liste ile yeniden Başkanlığa seçilmesi bekleniyor. Zonguldak Kömürspor yönetimi kongrenin hemen ardından iç transfer çalışmalarına başlayarak kolları sıvayacak.

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