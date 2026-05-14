CHP’li Günaydın’dan Burcu Köksal’a hakaret ve tehdit: Senin gibi onursuzları seçimde yola getireceğiz

Gökhan Günaydın: “Türkiye 2024’ün mart ayında evvel seçimleri gerçekleştirdi iki yıldan daha fazla süre oldu. Marifet vatandaşın rızasını kazanmak ve belediye başkanı belediye meclis üyesi çıkarabilmek. Sen bunu yapma, seçimlerden sonra belediye başkanlarının peşine düş. Varsa ahlak zaaflarından, akçalı konularda yararlan tehditle şantajla o belediye başkanlarına partiye geçir. Yetmez, Belediye Meclisi ne kadar çoğunluk sağlamak için gerekliyse o kadarını istifa ettirip kendine geçirmeyi başar bunun matematiğin de kusursuz bir şekilde yap sonra o belediyeler senin olsun. Şimdi Aydın belediyesi kazanılmış belediye mi oldu? Afyon yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve ona destek veren seçmenlerin oyuyla kazanmış.

Biz bu memlekette bu partide grup başkanvekilliği yapmış yani benim de oturduğum koltukta oturmuş birinin utanmazlığının dibine vurarak rakip partiye geçmesi Afyon’un AKP’ye geçmesi anlamına geliyor mu? Yoksa bu geçmişte denenmiş ve yapana hiçbir katkı sağlamamış olan ahlaksız siyaset transferlerin bir sonucu mu oluyor, bunu yaşayarak göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili seçileceksin, mecliste biz sana söz hakkı verdiğimiz için AK Parti’ye laf edeceksin, sonra o partiye geçip bu sefer de onların görevlendirmesiyle kürsüye çıkıp bize laf edeceksin. Bu ne omurgasızlıktır? Böyle milletvekili olur mu?” ifadelerini kullandı.

“SENİN GİBİ ONURSUZLAR KENTLERİ SATIYORLAR!”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a ağır ifadelerle yüklenen Günaydın; “CHP’de çalışmak onu yoruyormuş. Seni yorduğunu ne zaman anladın kocanın marifetleri ortaya çıkınca mı anladın? Yoksa tehdit aldığında mı ağladın? ‘12 metrekare Silivri soğuk’ bu laflara aldırmayarak aslan gibi ortaya da çıkanlar var. Aslan gibi hâlâ yatanlar var. Senin gibi onursuzlar da kentleri satıyorlar. Onlara oy veren yurttaşların iradelerini satıyorlar ve transfer oluyorlar”

“KİŞİSEL DERS VERMEK İÇİN GÜN SAYIYORUZ”

Hızını alamayan Günaydın; “Gün sayıyoruz arkadaşlar gün sayıyoruz. Kişisel ders vermek için de gün sayıyoruz” diyerek CHP’den ayrılan isimlere tehdit savurdu.

“SEÇİMDE YOLA GETİRECEĞİZ”

CHP’li Günaydın, “Mutlak butlan mı yapsak yoksa davası mı yapsak diyenleri seçimde yola getireceğiz. Biz değil millet yola getirecek” dedi.

CHP’NİN AKÇALI İŞLERİNE GİRMEDİ!

Belediye başkanlarının “akçalı işlerle tehdit edilerek” transfer edildiğini savunan Gökhan Günaydın, CHP’li belediyelerin bulaştığı yolsuzluklar, Özkan Yalım’ın Özgür Özel’e verdiği paralara ilişkin ifadeler gibi konular hakkında ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.