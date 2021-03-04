Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 hemşire alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Kamu kurum kuruluşunda veya üniversite bünyesinde sağlık personeli olarak çalışmak isteyenlere müjdeli haber Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından geldi. 26 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kendi bünyesinde bulunan hastaneye ortaöğretim ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden mezun olan 23 hemşire alımı yapacağını duyurdu. İşte merak edilen haberin detayları…

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 hemşire ne zaman?

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, yeni yayınladığı sağlık personeli alım ilanında başvuruların 26 Şubat ve 12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personelin, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 hemşire başvuru şartları nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),

d) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve

2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,

f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar

Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi hemşire iş başvurusu nasıl yapılır?

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23.59’a kadar) Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi hemşire iş başvurusunda istenilen belgeler nelerdir?

6 Adet Fotoğraf,

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (Başvuru .)

Özgeçmiş,

Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)

Kimlik Fotokopisi,

Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)

Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)

Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,

657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu,

Özel Koşul Belgesi (Varsa),

Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açılan maaş hesabına ait belge