Zonguldak bayram namazı saati | Zonguldak Alaplı Çaycuma Ereğli Devrek bayram namazı saati:
Zonguldak'ta yarın bayram namazı kılacak olanlar namaz vaktini araştırmaya başladı. Peki, Zonguldak merkezde bayram namazı saat kaçta?
Ramazan bayramı 2,3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bu sebeple vatandaşlar yaşadıkları illerdeki bayram namazı vaktini araştırıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Zonguldak bayram namazı saati | Zonguldak Alaplı Çaycuma Ereğli Devrek bayram namazı saati:
Zonguldak Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.22'de kılınacak.
Alaplı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Zonguldak Alaplı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.24'te kılınacak.
Çaycuma bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Zonguldak Çaycuma'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.21'de kılınacak.
Devrek bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Zonguldak Devrek'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.22'te kılınacak.
Ereğli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Zonguldak Ereğli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.24'te kılınacak.
Gökçebey bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Zonguldak Gökçebey'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.21'de kılınacak.