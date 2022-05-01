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Oruç Zonguldak bayram namazı saati | Zonguldak Alaplı Çaycuma Ereğli Devrek bayram namazı saati:
Oruç

Zonguldak bayram namazı saati | Zonguldak Alaplı Çaycuma Ereğli Devrek bayram namazı saati:

Zonguldak'ta yarın bayram namazı kılacak olanlar namaz vaktini araştırmaya başladı. Peki, Zonguldak merkezde bayram namazı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-05-01 14:28:00 -
Zonguldak bayram namazı saati | Zonguldak Alaplı Çaycuma Ereğli Devrek bayram namazı saati:

Ramazan bayramı 2,3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bu sebeple vatandaşlar yaşadıkları illerdeki bayram namazı vaktini araştırıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Zonguldak bayram namazı saati | Zonguldak Alaplı Çaycuma Ereğli Devrek bayram namazı saati:

Zonguldak Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.22'de kılınacak.

Alaplı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Zonguldak Alaplı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.24'te kılınacak.

Çaycuma bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Zonguldak Çaycuma'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.21'de kılınacak.

Devrek bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Zonguldak Devrek'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.22'te kılınacak.

Ereğli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Zonguldak Ereğli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.24'te kılınacak.

Gökçebey bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Zonguldak Gökçebey'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.21'de kılınacak.

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