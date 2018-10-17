THY- Euroleague
0553 313 94 23

Zonguldak açıklarında fark edildi! Harekete...

Denizde ceset olduğu iddiası üzerine botla açılan sahil güvenlik ekipleri, bunun yunus ölüsü olduğunu tespit etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:55
Zonguldak açıklarında fark edildi! Harekete...

Olay, saat 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Semti açıklarında meydana geldi. Su üstünde bir cismin hareketsiz olduğunu görenler, ceset olabileceğinden şüphelenerek polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Sahil Güvenlik ekipleri, botla denize açılarak cismin yanına ulaştı. Yapılan incelemede bunun yunus ölüsü olduğu tespit etti. Yunus ölüsü, sopa ve halat yardımıyla Kapuz sahilinden karaya çıkartıldı.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:55
  1. deniz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    1. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    2. Karabük'te "bak şimdi seyret, ne..
    3. May Brexit’te ısrarlı
    4. Beşiktaş-Genk maçının biletleri yarın..
    5. Roma'da Cengiz şoku! Kabul etmedi
    6. Yağmurlar zeytine yaradı
    7. Afyonkarahisar’da halk otobüsünü..
    8. Fatih Altaylı hakkında soruşturma açıldı
    9. Rusya BM Temsilcisi Nebenzia: Türkiye..
    10. Rusya: ABD tehlikeli bir oyun oynuyor!
    11. Karabük’te 18 yaşındaki Şirin, ölüme..
    12. Arsene Wenger: Almanya'nın Mesut'a..
    13. Birleşmiş Milletler Suriye Özel..
    14. Avrupa Birliği zirvesinde yüzlerce..
    15. Rıdvan Dilmen duyurdu! 'Ali Koç..
    16. Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı..
    17. 'CHP'nin kasasına İş Bankası'ndan tek..
    18. Trump müzakereleri Kongre'ye tebliğ etti
    19. Jeffrey: Türkiye sözünden..
    20. Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan 93..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı