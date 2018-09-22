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Zlatan Ibrahimovic'ten Malmö'ye dönüş sinyali

Los Angeles Galaxy'nin İsveçli futbolcusu Ibrahimovic, Malmö'nün transfer teklifine kapıyı kapatmadığını söyledi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 21:15
Zlatan Ibrahimovic'ten Malmö'ye dönüş sinyali

 Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, eski takımı Malmö'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

Geçen hafta Los Angeles Galaxy'nin Toronto'ya 5-3 kaybettiği maçta kariyerinin 500. golünü atan 36 yaşındaki futbolcu, İsveçli blog yazarlarından Calle Schulman'a Instagram üzerinden açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Malmö'den, kariyerini İsveç'te sonlandırması için transfer teklifi aldığını aktaran Ibrahimovic, "Malmö'nün transfer teklifine kapıyı kapatmadım. İsveç'te şampiyonluk kupam eksik." ifadelerini kullandı.

Galaxy takımı ile iki yıllık sözleşmesinin olduğunu da hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Galaxy ile sezon sonunda sunacağım alternatifler hakkında oturup konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ibrahimovic, profesyonel kariyerine başladığı ülkesinin Malmö takımında 1999-2001 yıllarında forma giydi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 21:15
  1. Amerikan Birinci Futbol Ligi
  2. Los Angeles Galaxy
  3. Zlatan Ibrahimovic
  4. malmö

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