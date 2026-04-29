Türk Hava Yolları rekor uçuşuna devam ediyor! Yılın ilk çeyreğinde tam 9 milyar 915 milyon lira kâr!
Türkiye’nin gururu Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılına ait ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek göğüs kabarttı. Küresel havacılık sektöründeki güçlü konumunu pekiştiren bayrak taşıyıcımız, yılın ilk üç aylık döneminde 9 milyar 915 milyon lira konsolide net kâr elde ettiğini duyurdu. Yolcu sayısındaki artış ve genişleyen uçuş ağı, THY'nin mali tablolarına rekor olarak yansıdı.
THY'nin 2025 yılı sonunda 911 milyar 256 milyon lira olan toplam öz kaynakları 2026'nın ilk çeyreğinin sonunda 966 milyar 363 milyon liraya yükseldi.