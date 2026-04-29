  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alkollü sürücüye 446 bin lira ceza! Polisin 'dur' ihtarına uymadı
Alkollü sürücüye 446 bin lira ceza! Polisin 'dur' ihtarına uymadı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alkollü sürücüye 446 bin lira ceza! Polisin 'dur' ihtarına uymadı

Karabük’te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü, ekiplerin takibiyle yakalandı.

Karabük’te polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, Bahçelievler Mahallesi’nde ekiplerin takibiyle durduruldu.

 

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. 78 SV 781 plakalı otomobili kullanan İ.C.U’ya 1007. Cadde üzerinde seyir halindeyken polis ekipleri ‘Dur’ ihtarında bulundu. İhtara aldırmayan İ.C.U’nun otomobili, Bahçelievler Mahallesi 1.Cadde üzerinde polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan İ.C.U. ile yanında bulunan arkadaşı A.C.G. polis ekipleri tarafından yakalandı. İ.C.U. ile polislere zorluk çıkaran arkadaşı A.C.G. polis ekipleri tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve alkollü olduğu tespit edildi.

 

Şüpheliler işlemleri için Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. İ.C.U.’ya ‘Dur’ ikazına uymamak’, ‘Sürücü belgesiz araç kullanmak’, ‘Alkolmetreyi üflemeyi reddetmek’, ’Diğer araçların emniyetle geçişini beklememek’, ‘Tehlikeli şerit değiştirme’ ve ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’ maddelerinden 446 bin lira idari para cezası uygulandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23