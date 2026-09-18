Zlatan Ibrahimovic'ten Arda Güler'e övgü

Real Madrid formasıyla yeni sezona etkili bir başlangıç yapan Arda Güler, performansıyla futbol dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor.

Milli futbolcu için son yorum, dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Zlatan Ibrahimovic'ten geldi. İsveçli eski golcü, kendisine yöneltilen "Sezon başladığından beri hangi orta saha oyuncusu seni en çok etkiledi?" sorusuna Arda Güler yanıtını verdi.

Zlatan, genç futbolcu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler. Ne oyuncu ama. Onun şu anda dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğunu söylersem abarttığımı düşünmüyorum ve ondan daha iyi olduğu söylenebilecek çok az kişi var."

Arda Güler'in oyun tarzına dikkat çeken Ibrahimovic, genç yıldızın günümüz futbolunda az bulunan özelliklere sahip olduğunu belirtti. Zlatan, "Topla oynayabilen, pas verebilen, çalım atabilen ve topu koruyabilen orta saha oyuncularını severim. O, günümüz futbolunda doğal bir 10 numara" dedi. İsveçli futbol adamı, Arda'nın oyun stilini Mesut Özil, Diego Maradona, Lionel Messi, Francesco Totti ve Juan Mata gibi yaratıcı oyuncularla kıyasladı.

Arda Güler'in yeteneğine vurgu yapan Zlatan Ibrahimovic, genç futbolcunun geleceğiyle ilgili de iddialı konuştu. Ibrahimovic, "Arda'nın bir 10 numaranın eskiden gördüğümüz o nitelikleri geri getirmesi beni mutlu ediyor. Bana göre o, dünyanın en iyi 10 numarası ve dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Zlatan, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun genç oyuncular konusunda dikkatli davrandığını ancak Arda'nın yeteneğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ibrahimovic, "Mourinho'yu anlıyorum. Kaliteli bir kadrosu var ve her kararının bir nedeni oluyor. Ama Arda Güler gibi bir oyuncu olduğunda, sahada sana verdiklerini de takdir etmek zorundasın." dedi. Arda'nın kısa süre içinde oyunun gidişatını değiştirebilen özel bir futbolcu olduğunu belirten Zlatan, genç oyuncuların güven kazanmasının önemine dikkat çekti.

ARDA GÜLER'İN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 6 maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç yıldızın Real Madrid ile sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.