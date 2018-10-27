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Zlatan Ibrahimovic, Türkiye'ye mi geliyor?

Los Angeles Galaxy'de forma giyen Ibrahimovic'in kuzeni Selman Yalçın, İsveçli golcünün yeni adresinin neresi olacağı yönünde ipuçları verdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 08:40
Zlatan Ibrahimovic, Türkiye'ye mi geliyor?

Geçtiğimiz mart ayında Manchester United'dan ayrılan Zlatan Ibrahimovic, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin yolunu tutmuştu. MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de forma giyen İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic'in kuzeni Selman Yalçın, Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu!

İşte o açıklamalar:

''MİLAN'A SICAK BAKIYOR''
''Zlatan Ibrahimovic ile görüşmedim yakın zamanda ama babasıyla görüştüm. Zlata Ibrahimovic, MLS'de oynuyor ama Avrupa'da olduğu gibi değil." MLS'de yakında ligler bitiyor, playoff sonrası Milan'a tekrar dönebilir, Milan'a sıcak bakıyor. Eşi eskiden Milano'da çalışıyordu bu sebeple sıcak bakıyor.'' dedi.

''TÜRKİYE SEÇENEĞİ KAPALI''
Zlatan İbrahimovic ile konuştuğumuzda Türkiye'ye sıcak bakıyordu ama ailesiyle karar veriyor. %90 Milan'a gider diye düşünüyorum, bence şimdilik Türkiye seçeneği kapalı. Kendisinin para sıkıntısı yok, kendisini gösterebileceği bir yerde göstermek istiyor.''

MOURINHO: BU TRANSFER İMKANSIZ
37 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün adı, son dönemlerde yeniden Kırmızı Şeytanlar'la birlikte anılmaya başlamıştı. İsveçli süperstarın kısa süreliğine United'a transfer olacağına yönelik iddialar bugün menajer Jose Mourinho'ya da soruldu. Konuyla ilgili son derece net ifadeler kullanan Mou, Zlatan'ı almayı düşünmediklerini ve böyle bir transferin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 08:40
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