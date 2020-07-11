Zlatan İbrahimovic Milan’dan ayrılıyor mu?

Ocak ayında eski kulübü Milan'a dönen Zlatan Ibrahimovic için işler bu kez yolunda gitmedi.

38 yaşındaki İsveçli, takımının Şampiyonlar Ligi şansının neredeyse hiç kalmadığına değinerek, "Ne ben Avrupa Ligi futbolcusuyum ne de Milan Avrupa Ligi'nde mücadele edecek bir kulüp. Eğer durum buysa gelecek sezon beni burada görmeniz pek mümkün değil. Sadece kontrole sahip olduğum bir yere gideceğim. Kelimelerin değersiz olduğu bir yerde olmayacağım" diye konuştu.

Milan’daki günleri hakkında da konuşan Zlatan, "İlk günden bu yana Milan’da olsaydı şampiyon olabilirdik. Ben yaşlıyım, bu bir sır değil ancak yaş gerçekten bir rakam. Çok iyi antrenman yapıyorum, kendime çok iyi bakıyorum ve 38 yaşındaki bir bedene sahip değilim. Maskot olmak için AC Milan’da değilim" dedi.