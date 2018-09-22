Zlatan İbrahimovic Avrupa'ya geri dönüyor!

Geçen hafta Los Angeles Galaxy'nin Toronto'ya 5-3 kaybettiği maçta kariyerinin 500. golünü atan 36 futbolcu Zlatan İbrahimovic, İsveçli blog yazarlarından Calle Schulman'a Instagram üzerinden açıklamada bulundu.



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Malmö'den, kariyerini İsveç'te sonlandırması için transfer teklifi aldığını aktaran Ibrahimovic, "Malmö'nün transfer teklifine kapıyı kapatmadım. İsveç'te şampiyonluk kupam eksik." ifadelerini kullandı.



Galaxy takımı ile iki yıllık sözleşmesinin olduğunu da hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Galaxy ile sezon sonunda sunacağım alternatifler hakkında oturup konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Ibrahimovic, profesyonel kariyerine başladığı ülkesinin Malmö takımında 1999-2001 yıllarında forma giydi.