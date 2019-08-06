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Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 2. Abdülhamid’in torunu şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Zeynep Osman'la birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

06 Ağustos 2019 Salı 11:24
Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu

Sözcü Gazetesi'nde köşe karalayan Yılmaz Özdil, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özdil'in ziyaretine dikkat çeken bir isim daha eşlik etti.

Şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi de gitti

Yılmaz Özdil'in İmamoğlu'na makamında yaptığı ziyarete 2. Abdülhamid’in torunu şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Zeynep Osman da katıldı. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Osmanlı gelini olmakla iftihar ediyorum ama ben, Atatürk çocuğuyum. Atatürk çocuğu olmakla iftihar ediyorum." Bu sözler, sevgili Yılmaz Özdil ile bugün ziyaretime gelen Padişah 2. Abdülhamid’in torunu son şehzade Osman Ertuğrul’un eşi Zeynep Osman'a ait."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:24
  1. İstanbul
  2. Yılmaz Özdil
  3. istanbul büyükşehir belediye başkanı ekrem imamoğlu
  4. zeynep osman

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