Ziya Taşkent’te Kent Orkestrası konseri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri Kent Orkestrasının konseri ile devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri Kent Orkestrasının Türk ve Batı Müziği Eserleri konseri ile devam edecek. Yeni repertuvarlarıyla Sakaryalı müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Kent Orkestrası, Türk ve Batı Müziği Eserlerinden oluşan parçaları dinleyenler ile buluşturacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada 18 Nisan Perşembe günü Ziya Taşkent Konser Salonunda 20.00’da başlayacak olan müzik etkinliğine tüm sanatseverlerin davetli olduğu ifade edildi.