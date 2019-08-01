Ziya Selçuk'tan FETÖ yayınlarıyla ilgili açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, FETÖ yayınlarına ilişkin yaptığı açıklamada "301 bin 878 adet kitap imha edildi" diye konuştu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, okullardaki ve kütüphanelerdeki FETÖ bağlantılı yayınlar için ne yapıldığı yönündeki soruya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıt verdi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Bakan Selçuk'un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesi üzerine açıklama yapıldı.

FETÖ soruları

Kara önergesinde, "FETÖ darbe girişimi sonrası bakanlığınızca yapılan mücadelede örgüte ait yayınların okul kütüphanelerinden temizlenmesine yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise okul kütüphanelerine bu kitapların nasıl girdiğine dair bir araştırma yapıldı mı? Bugün itibari ile FETÖ'yü öven ya da FETÖ'ye ait yayın evlerine ait kitaplar okul kütüphanelerinde mevcut mudur? Ara ara okul kütüphanelerinin denetimi yapılmakta mıdır?" sorularını yöneltti.

"301 bin 878 adet kitap imha edilmiştir"

Bakan Selçuk, Kara'nın önergesine verdiği yanıtta özetle şunları kaydetti:

FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde FETÖ aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olan gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanallan kapatılmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı kurum müdürlükleri ile her derece ve türdeki okullarda bulunan kütüphaneler ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde yayımlanan gazete, dergi ile yayın evleri ve dağıtım kanallarına ait kitap, CD, video, kaset vb. basılı ve teknolojik kaynakların tamamının ayıklanarak hurdaya ayrılması, kayıtlardan düşülmesi ve imha edilmesi için valiliklere yazı yazılarak okul kütüphaneleri ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde 301 bin 878 adet kitap imha edilmiştir.