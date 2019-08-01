0553 313 94 23

Ziya Selçuk'tan FETÖ yayınlarıyla ilgili açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki ve kütüphanelerdeki FETÖ bağlantılı yayınlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "301 bin 878 adet kitap imha edildi" dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
Ziya Selçuk'tan FETÖ yayınlarıyla ilgili açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, FETÖ yayınlarına ilişkin yaptığı açıklamada "301 bin 878 adet kitap imha edildi" diye konuştu.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, okullardaki ve kütüphanelerdeki FETÖ bağlantılı yayınlar için ne yapıldığı yönündeki soruya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıt verdi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Bakan Selçuk'un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesi üzerine açıklama yapıldı.

FETÖ soruları

Kara önergesinde, "FETÖ darbe girişimi sonrası bakanlığınızca yapılan mücadelede örgüte ait yayınların okul kütüphanelerinden temizlenmesine yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise okul kütüphanelerine bu kitapların nasıl girdiğine dair bir araştırma yapıldı mı? Bugün itibari ile FETÖ'yü öven ya da FETÖ'ye ait yayın evlerine ait kitaplar okul kütüphanelerinde mevcut mudur? Ara ara okul kütüphanelerinin denetimi yapılmakta mıdır?" sorularını yöneltti.

"301 bin 878 adet kitap imha edilmiştir"

Bakan Selçuk, Kara'nın önergesine verdiği yanıtta özetle şunları kaydetti:

FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde FETÖ aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olan gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanallan kapatılmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı kurum müdürlükleri ile her derece ve türdeki okullarda bulunan kütüphaneler ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde yayımlanan gazete, dergi ile yayın evleri ve dağıtım kanallarına ait kitap, CD, video, kaset vb. basılı ve teknolojik kaynakların tamamının ayıklanarak hurdaya ayrılması, kayıtlardan düşülmesi ve imha edilmesi için valiliklere yazı yazılarak okul kütüphaneleri ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde 301 bin 878 adet kitap imha edilmiştir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
  1. Konya
  2. MEB
  3. Ziya Selçuk
  4. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım
    1. En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli..
    2. "Madalya için değil bayrak aşkı için..
    3. Özel sporcu Ali dünya rekoru ile döndü
    4. Servet, altına giden yolu gösterecek
    5. Tarım işçisi göçmenleri taşıyan..
    6. Türk F-35 pilotları geri dönüyor
    7. Kurbanlıklarda tüberküloz tehlikesi
    8. Voleybolda kadın milliler olimpiyat..
    9. İmam Hatip Lisesinde Çince eğitimi..
    10. Emekliler, Mezitli Emekli Evinin..
    11. Emekli askerin beylik tabancasıyla..
    12. Teşkilatçı, adaletli ve kahraman..
    13. Askeri törende patlama! 25 kişi öldü
    14. İmam Hatip Lisesinde Çince eğitimi..
    15. Tayvan'dan Çin'in bireysel seyahat..
    16. Ziya Selçuk'tan FETÖ yayınlarıyla..
    17. Türk edebiyatı, dünya gençlerine..
    18. Putin'den orduya talimat: Söndürün
    19. Belek'te 70 bin carettanın denizle..
    20. Avrupa liglerinde naklen yayın geliri..
    21. Barınaktaki pitbullar..
    22. "Hayati tehlikesi olan hiçbir..
    23. Türkiye'nin ilk İslam ekonomisi..
    24. TCMB'den repo ihalesi
    25. Piyasalar Fed'in hayal kırıklığını..
    26. Hamza’nın annesi zorla getirilecek
    27. Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre..
    28. Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre..
    29. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 5..
    30. Her eve bir kurban bir Kur'an
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'