Ziya Selçuk istifa mı etti? Milli Eğitim Bakanlığından yalanlama!

Ziya Selçuk istifa etti mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını Instagram'dan takip etmiyor olması 'istifa mı ediyor?' iddialarını gündeme getirdi. Sosyal medyada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelik kara propaganda yapılarak istifa ettiğine yönelik yalan haberler dolaşıma sokuldu. Bakan Ziya Selçuk’un istifa ettiğine ilişkin iddialara Milli Eğiti Bakanlığından anında yalanlama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sosyal medyadan yapılan sahte paylaşımlara karşı uyarıda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haberlere ve paylaşımlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz” denildi.

Ziya Selçuk kimdir?

Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayarak Gelişim Psikolojisi alanında da yüksek lisans yapmıştır.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktorasını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi’nde görev alan Selçuk, doçent ve profesör unvanlarını almıştır.

TED Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ziya Selçuk, birçok özel eğitim kurumunun kuruluşunda yer almış ve müfredat reformunda da başarılar elde etmiştir. 2003-2008 yıllarında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konularında çeşitli araştırmaları vardır. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesi olan Selçuk, 3 çocuk babasıdır.