Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takipten mi çıkardı? MEB'den yalanlama geldi
Ziya Selçuk, özellikte de koronavirüs sürecinde sürdürdüğü başarılı politikalarla hem öğrencilerden heme de velilerden tam not alırken, malum çevreler, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk’un Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı takipten çıkardığını iddia ederek, Ziya Selçuk’un Milli Eğitim Bakanlığından istifa etmeye hazırlandığı yalanı sosyal medyanın gündemine oturunca, MEB’den resmi açıklama yapıldı. Peki Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığından istifa mı etti? Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takipten mi çıkardı?
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan ve yorumlanan iddiaya “Asılsızdır” açıklaması yaparak “Lütfen, Bakanlığımız resmî iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sosyal medyadan yapılan sahte paylaşımlara karşı dikkati olunması konusunda uyarılardı bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haberlere ve paylaşımlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz” denildi.
MEB Bakanı Ziya Selçuk’un instagram hesabı