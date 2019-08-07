Zivkovic ve Fejsa'da anlaşma tamam

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Benfica’nın iki Sırp yıldızı Zivkovic ve Fejsa ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage’nin her iki oyuncuyu da kadrosunda düşünmediği ve sarı-lacivertlilerin her iki oyuncunun transferi için Benfica ile anlaştığı aktarıldı.

Portekiz’in gazetelerinden A Bola’nın haberine göre Fenerbahçe, Zivkovic ve Fejsa için Benfica ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekibin 23 yaşındaki Zivkovic’i satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralayacağı bildirildi. Zivkovic hücum hattının her bölgesinde forma giyebiliyor.