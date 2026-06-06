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Gündem Ziver Holding’in sahibi Veysel Demirci’den cesur çıkış! Koç Holding ile ticari ilişkileri askıya aldı!
Gündem

Ziver Holding’in sahibi Veysel Demirci’den cesur çıkış! Koç Holding ile ticari ilişkileri askıya aldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ziver Holding’in sahibi Veysel Demirci’den cesur çıkış! Koç Holding ile ticari ilişkileri askıya aldı!

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un ahlaksız fıkrasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Tepkilerin en dikkat çekici olanı, iş dünyasının devleri ve medyanın büyük bölümü reklam ve çıkar ilişkileri nedeniyle başını öteye çevirirken cesur bir çıkış yapan Ziver Holding’in sahibi Veysel Demirci’den geldi.

“TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALDIK”

Sosyal medya hesabından Koç’a yönelik tepkisini dile getiren Demirci, “Toplumumuzun değerlerini inciten bu ifadeler nedeniyle, gönül alıcı bir açıklama ve özür gelinceye kadar şahsım ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğüm Ziver Holding adına ticari ilişkilerimizi bu günden sonra askıya aldığımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım” şeklindeki kararını duyurdu.

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