Ahmet Kaplan tarihe geçti: Roland Garros'ta ilk Türk finalist
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta quad tekerlekli sandalye kategorisinde final oynayarak Türk tenis tarihinde bir ilke imza attı. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Ahmet Kaplan, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finaline yükselen ilk Türk sporcu oldu.
Para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta ikinci oldu. Ahmet buna rağmen tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finali oynayan ilk Türk sporcu olma ünvanını elde etti.
Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ı (Roland Garros), teklerde ikinci sırada tamamladı.
Dünya 5 numarası Ahmet Kaplan, başkent Paris'teki tekler finalinde 2 numaralı seribaşı Niels Vink ile karşılaştı.
Ahmet, böylece tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finali oynayan ilk Türk sporcu oldu.
Final müsabakasını 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Hollandalı Vink, Fransa Açık'ta 3'üncü, grand slam turnuvalarında 9'uncu tekler şampiyonluğuna ulaştı.
24 yaşındaki para tenisçi Ahmet, yarı finalde Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'i mağlup etmişti.
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