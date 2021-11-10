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Kadın - Aile Zırz salatası tarifi, nasıl yapılır? Kolay zırz salatası tarifi
Kadın - Aile

Zırz salatası tarifi, nasıl yapılır? Kolay zırz salatası tarifi

Bilecik yöresine ait olan ve çok sağlıklı ve lezzetli bir salatadır.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 21:13:00 - 2021-11-10 21:41:19
Zırz salatası tarifi, nasıl yapılır? Kolay zırz salatası tarifi

Az malzemesine rağmen zırz salatası çok doyurucudur. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 500 gr ıspanak
  • 1 yumurta
  • 1 demet taze soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı kişniş
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 kahve fincanı mısır özü yağı
  • Tuz

Yapılışı

Ispanakları ve taze soğanları temizleyip doğrayın.Tuzunu ilave edip harmanlayın.Mısırözü yağını tencerede ısıtıp soğan ve ıspanakları ekleyin ve hafifçe kavurun.Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Uygun bir kapta süzme yoğurt,kişniş ve ezilmiş sarımsağı karıştırın.Yumurtayı katı kıvamda haşlayın. Ispanaklı karışımı servis tabağına alın.Üzerine yoğurdu gezdirerek dökün.İnce dilimlediğiniz haşlanmış yumurtayı yerleştirin. Pul biberle süsleyip ılık yada soğuk servis yapın.

 

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