Zirvenin gözü bu maçta!
Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir sahasında, Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.01 Ekim 2018 Pazartesi 19:23
.BAŞAKŞEHİR - MALATYASPOR
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı
SAAT: 20:00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN SPORTS 1
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Visca, Kerim Frei, Adebayor.
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
YENİ MALATYASPOR: Fabian, Chebake, Mina, Sadık, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Boutaib.
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
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