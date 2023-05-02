Zirvede taşlar fena halde yerinden oynadı!
Nefes kesen bir 32. haftayı geride bıraktık.. Artık zirvede taşlar fena halde yerinden oynamış vaziyette... Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3’e inerken, Beşiktaş ise aldığı derbi galibiyetiyle bu yarışta ‘bende varım’ dedi...
Nefes kesen bir 32. haftayı geride bıraktık.. Artık zirvede taşlar fena halde yerinden oynamış vaziyette... Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3’e inerken, Beşiktaş ise aldığı derbi galibiyetiyle bu yarışta ‘bende varım’ dedi...