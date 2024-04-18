Zirve Türkiye'den: Cennet meyvesi kuru incirde çok büyük ihracat rekoru kırıldı! Türkiye bunu konuşuyor

ABD’ye kuru incirimizi TURQUALITY Projesiyle sevdirdik

Kuru incirimiz rotasını Kuzey Amerika’ya kırdı

Cennet meyvesi olarak nitelendirilen, Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde 2023-24 sezonun ilk yarısında Türkiye ihracatını yüzde 21’lik artışla 179 milyon dolardan 216 milyon dolara çıkardı.

Türkiye’nin kuru incir ihracatı 2023/24 sezonunda miktar bazında ise; yüzde 5’lik azalışla 50 bin 61 ton’dan 47 bin 343 ton’a geriledi. Kuru incir ihracatında miktar bazındaki yüzde 5’lik düşüşe karşın, değer bazındaki yüzde 21’lik artış, kuru incirin ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 27’lik artışı sayesinde mümkün oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2023 yılı olağan mali genel kurul toplantısında kuru incirin başarılı ihracat yolculuğu konuşuldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı gıdalar listesinde yer verdiği kuru incirde Türkiye’nin başarılı bir ihraç sezonu yaşadığı bilgisini veren bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru incirde dünya üretiminin ve ihracatının yüzde 58’ini tek başına gerçekleştiren Türkiye’nin, 101 ülke ve gümrüklü bölgeye 47 bin 343 ton kuru incir ihraç ederek 216 milyon dolar döviz getirisi sağladığının altını çizdi.

ABD’ye TURQUALITY Projesiyle Türk incirini sevdirdik

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Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 gıda birliğinin Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk gıda ürünlerine talebi artırmak için sürdürdüğü ‘Turkish Tastes’ isimli TURQUALITY Projesi, Türk kuru incirine talebi arttırdı. TURQUALITY Projesi’nin başladığı 2019 yılının ilk yarısında ABD’ye olan kuru incir ihracatının 18,9 milyon dolar seviyesinde olduğunu aktaran Başkan Işık, “5 yıllık süreçte ABD’ye olan kuru incir ihracatımız yüzde 98’lik artış hızı yakaladı ve 37,4 milyon dolara yükseldi” dedi.

Kuru incir ihracatımızda ABD’nin payı yüzde 11’den 17,4’e yükseldi

2019 yılında Türkiye’nin kuru incir ihracatının 235 milyon dolar olduğunu da hatırlatan Işık, “2019 yılına göre 2023 yılında ihracatımızı yüzde 15 artırmamıza karşın, ABD’ye olan kuru incir ihracatımızı yüzde 47 artırdık. Bu başarıda TURQUALITY Projemizin katkıları çok kıymetli. ABD 5 yıl önce kuru incir ihracatımızda en büyük üçüncü ihraç pazarımızken bugün açık ara lider ihraç pazarımız haline geldi. 2018/19 sezonunda kuru incir ihracatımızdan yüzde 11 pay alan ABD, bu sezon kuru incir ihracatımızdan yüzde 17,4’lük pay alır hale geldi” şeklinde konuştu.

Kuru incirimiz Kuzey Amerika’da çok sevildi!

Kuru incirimiz Kuzey Amerika’da son 5 yılda ABD dışında, Kanada ve Meksika’ya ihracatta da büyük başarılara imza attı. 2019 yılında Kanada’ya 8,3 milyon dolar kuru incir ihraç ederken, 2023 yılındaki ihracatımız yüzde 45’lik artışla 12 milyon dolara ulaştı. Meksika’ya 2019 yılında 3,2 milyon dolar olan kuru incir ihracatımız 5 yılın sonunda yüzde 25’lik artışla 4 milyon dolara ilerledi.

Türkiye’den Kuzey Amerika’ya yapılan kuru incir ihracatı son 5 yılda yüzde 43’lük arıtşla 44 milyon dolardan, 63 milyon dolara çıkmış oldu.

2023/24 sezonunda hedefimiz 300 milyon doları aşmak

Kuru incir ihracatında 2022/23 sezonunu 73 bin ton karşılığı 258,8 milyon dolarlık döviz getirisiyle geride bıraktıklarını anlatan Başkan Işık, “2023/24 sezonunda rekoltede yüzde 5’lik bir düşüş yaşanıyor. Bu rekolte düşüşünü ortalama ihraç fiyatımızı yüzde 27 artırarak telafi ettik. Geçen sezon 4 bin 200 dolar ortalama ihraç fiyatı olan kuru incirimizi bu sezon 5 bin 400 dolar civarına taşıdık. Kuru incirimiz ton başına 1.200 dolar daha kıymetli hale geldi. Bu sezon sonunda 65 bin ton kuru incir ihraç ederek ihracatta 300 milyon doları aşmayı hedefliyoruz. 300 milyon doları aştığımız takdirde Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına yeni bir ihracat rekoruyla merhaba demiş olacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

İhracatta ABD’yi Fransa ve Almanya takip etti

Türkiye’nin kuru incir ihracatında ABD, 37 milyon 400 bin dolarlık tutarla zirvede arayı açarken, ikincilik için Fransa ve Almanya arasında kıyasıya bir yarış yaşandı.

İkincilik yarışında Fransa 25,2 milyon dolarlık Türk kuru inciri talebiyle öne geçerken, 2022/23 sezonunun ikincisi Almanya, Türkiye’den 25,1 milyon dolarlık kuru ithalatıyla üçüncü oldu ikinciliği fotofinişle Fransa’ya kaptırdı.

İtalya 12,6 milyon dolarlık taleple Türkiye’nin kuru incir ihraç ettiği ülkeler listesinde dördüncü basamağın sahibi olurken, Kanada, Türkiye’den kuru incir talebini yüzde 102’lik rekor artışla 5,3 milyon dolardan 10,8 milyon dolara taşıdı ve listede 3 basamak birden yükselerek adını beşinci sıraya yazdırdı. Türkiye’nin kuru incir ihracatı Japonya’ya yüzde 49’luk artışla 5,8 milyon dolardan 8,7 milyon dolara, İsviçre’nin talebi yüzde 36 gelişerek 5,8 milyon dolardan 7,9 milyon dolara çıktı.

Bu ülkeleri 7,5 milyon dolarla Çin, 6,5 milyon dolarlık Türk kuru inciri talebiyle Hollanda ve 5 milyon dolarlık Türk kuru inciri ithalat talebiyle Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2023 yılı olağan mali genel kurul toplantısında; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edilirken, 2024 yılı iş programı da karara bağlandı. EKMİB’in 2024 yılı bütçesi 50 milyon TL olarak benimsendi.