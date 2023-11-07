Zirve şaşırtmadı: Akıllı telefon pazarının en hızlı amiral gemisi belli oldu!
AnTuTu, ekim ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay hangi telefon nasıl performans gösterdi?
Akıllı telefonları belirli standartlar altında test ederek sıralayan AnTuTu, kısa süre önce ekim ayının en hızlı amiral gemisi modelleri listesini paylaştı. Peki an itibariyle mobil pazarın en güçlü Android akıllı telefonları hangileri?
AnTuTu en hızlı amiral gemisi Android telefonlar listesini paylaştı
AnTuTu’nun ekim listesine baktığımızda en hızlı Android akıllı telefonun Xiaomi 14 olduğunu söyleyebiliriz. Listenin ikinci sırasında yine aynı aileden Xiaomi 14 Pro yer alırken, üçüncü sırada OnePlus Ace 2 Pro karşımıza çıkıyor.
En hızlı amiral gemisi telefonları listesinin dördüncüsü iQOO 11S. Beşinci sırada ise iQOO 11S Pro yer alıyor. Bu listenin Çin pazarını kapsadığını ve küreseli ilgilendiren verilerin önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını belirtelim.
İşte ekim ayının en hızlı 10 Android telefonu:
- Xiaomi 14 – 1 milyon 997 bin 427 puan
- Xiaomi 14 Pro – 1 milyon 985 14 puan
- OnePlus Ace 2 Pro – 1 milyon 663 bin 507 puan
- iQOO 11S – 1 milyon 650 bin 842 puan
- iQOO 11 Pro – 1 milyon 633 bin 169 puan
- Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 624 bin 675 puan
- Realme GT5 240W – 1 milyon 621 bin 188 puan
- Oppo Find X6 Pro – 1 milyon 591 bin 832 puan
- OnePlus 11 – 1 milyon 585 bin 699 puan
- Red Magic 8 Pro – 1 milyon 580 bin 564 puan