Zirve şaşırtmadı: Akıllı telefon pazarının en hızlı amiral gemisi belli oldu!

Akıllı telefonları belirli standartlar altında test ederek sıralayan AnTuTu, kısa süre önce ekim ayının en hızlı amiral gemisi modelleri listesini paylaştı. Peki an itibariyle mobil pazarın en güçlü Android akıllı telefonları hangileri?

AnTuTu en hızlı amiral gemisi Android telefonlar listesini paylaştı

AnTuTu’nun ekim listesine baktığımızda en hızlı Android akıllı telefonun Xiaomi 14 olduğunu söyleyebiliriz. Listenin ikinci sırasında yine aynı aileden Xiaomi 14 Pro yer alırken, üçüncü sırada OnePlus Ace 2 Pro karşımıza çıkıyor.

En hızlı amiral gemisi telefonları listesinin dördüncüsü iQOO 11S. Beşinci sırada ise iQOO 11S Pro yer alıyor. Bu listenin Çin pazarını kapsadığını ve küreseli ilgilendiren verilerin önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını belirtelim.



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İşte ekim ayının en hızlı 10 Android telefonu: