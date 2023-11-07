  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Zirve şaşırtmadı: Akıllı telefon pazarının en hızlı amiral gemisi belli oldu!
Teknoloji

Zirve şaşırtmadı: Akıllı telefon pazarının en hızlı amiral gemisi belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 12:46:00 -
Zirve şaşırtmadı: Akıllı telefon pazarının en hızlı amiral gemisi belli oldu!

AnTuTu, ekim ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Akıllı telefonları belirli standartlar altında test ederek sıralayan AnTuTu, kısa süre önce ekim ayının en hızlı amiral gemisi modelleri listesini paylaştı. Peki an itibariyle mobil pazarın en güçlü Android akıllı telefonları hangileri?

AnTuTu en hızlı amiral gemisi Android telefonlar listesini paylaştı

AnTuTu’nun ekim listesine baktığımızda en hızlı Android akıllı telefonun Xiaomi 14 olduğunu söyleyebiliriz. Listenin ikinci sırasında yine aynı aileden Xiaomi 14 Pro yer alırken, üçüncü sırada OnePlus Ace 2 Pro karşımıza çıkıyor.

En hızlı amiral gemisi telefonları listesinin dördüncüsü iQOO 11S. Beşinci sırada ise iQOO 11S Pro yer alıyor. Bu listenin Çin pazarını kapsadığını ve küreseli ilgilendiren verilerin önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını belirtelim.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte ekim ayının en hızlı 10 Android telefonu:

  1. Xiaomi 14 – 1 milyon 997 bin 427 puan
  2. Xiaomi 14 Pro – 1 milyon 985 14 puan
  3. OnePlus Ace 2 Pro – 1 milyon 663 bin 507 puan
  4. iQOO 11S – 1 milyon 650 bin 842 puan
  5. iQOO 11 Pro – 1 milyon 633 bin 169 puan
  6. Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 624 bin 675 puan
  7. Realme GT5 240W – 1 milyon 621 bin 188 puan
  8. Oppo Find X6 Pro – 1 milyon 591 bin 832 puan
  9. OnePlus 11 – 1 milyon 585 bin 699 puan
  10. Red Magic 8 Pro – 1 milyon 580 bin 564 puan

 

Android kullanıcılarını sevindiren güncelleme
Android kullanıcılarını sevindiren güncelleme

Teknoloji

Android kullanıcılarını sevindiren güncelleme

Google, Android 14'ü tanıttı
Google, Android 14'ü tanıttı

Teknoloji

Google, Android 14'ü tanıttı

Android 14 Yayınlandı! İşte Yeni Özellikler
Android 14 Yayınlandı! İşte Yeni Özellikler

Teknoloji

Android 14 Yayınlandı! İşte Yeni Özellikler

Google Chrome Android uygulaması yenileniyor
Google Chrome Android uygulaması yenileniyor

Teknoloji

Google Chrome Android uygulaması yenileniyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23