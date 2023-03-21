Zirve Ankara’da başladı! Tartışılan HAARP teknolojisi masada

Türkiye’nin askeri radar ve sınır güvenliğine odaklanan tek ihtisas etkinliği 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS kapılarını açtı. Zirvede konuşan SSB Başkanı Prof. Dr. Demir: “Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesinin ilk ürününü yakın zamanda envantere kazandıracağız. Yeni bir gelişme olarak, bu yıl içinde Erken İhbar Radar Sistemi ailesi kapsamında ilave radar alım sözleşmeleri imzaladık ve imzalamaya devam ediyoruz” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS, Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde 21 Mart 2023 tarihinde başladı. İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen MRBS, askeri radar ve sınır güvenliğine odaklanan en kapsamlı etkinlik olma özelliğini taşıyor. MRBS’nin açılışını; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ankara Valisi Vasip Şahin, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan ile MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz gerçekleştirdi.

“Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesinin ilk ürününü yakın zamanda envantere kazandıracağız”

Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nin açılışında bir konuşma gerçekleştiren T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir şunları söyledi: “Türkiye’nin sınır güvenliğini etkileyen birden fazla faktör olmakla beraber, ülkemize yönelik tehditler arttıkça ve çeşitlendikçe sınır güvenlik sistemlerine talep ve ihtiyaç da artmaktadır. Sınır güvenlik sistemi unsurları ve özellikle radar sistemleri bu ihtiyacı karşılamak üzere, güvenlik güçlerimizin birincil sensör olarak kullandığı ve keşif gözetleme ile erken ihbar uygulamalarında vazgeçilmez diyebileceğimiz savunma unsurlarındandır. Erken İhbar Radar Sistemi ailesinin yeni ürünü olan Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesinin ilk ürününü yakın zamanda envantere kazandıracağız. Güvenlik güçlerimizin kabiliyetlerini ciddi ölçüde arttıracak milli radar sistemlerimizin sayılarının önümüzdeki dönemde artırılmasını planlıyoruz. Bu amaçla yeni bir gelişme olarak, bu yıl içinde Erken İhbar Radar Sistemi ailesi kapsamında ilave radar alım sözleşmeleri imzaladık ve imzalamaya devam ediyoruz.” Prof. Dr. Demir sözlerine şöyle devam etti: “Sınırlarımızda tespit, teşhis ve müdahale sistemlerini yaygınlaştırmak amacıyla KAYI Projemizi genişleterek Projenin 2. Fazı ile birlikte başta Suriye ve İran hudut hatları olmak üzere sınır güvenliğine yönelik çözümler geliştiriyoruz.”

“İstikbalin Yüzyılına havacılık ve savunma sanayii olarak en büyük katkıyı ve desteği vereceğiz”

Prof. Dr. Demir: “Yakın zamanda KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağımız ilk uçuşunu yapmıştı. 18 Mart’ta söz verdiğimiz gibi Milli Muharip Uçağımız’ı hangardan çıkardık ve koşusuna başlattık. Aynı şekilde HÜRJET’imiz de taksi yaptı ve artık uçuşa hazırlanıyor. İlk kez kamuoyuna gösterdiğimiz ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemimizi ve bu yıl içinde ilk uçuşunu yapacak BAYRAKTAR TB-3 SİHA’mızı da eklediğimizde inşallah İSTİKBALİN YÜZYILINA havacılık ve savunma sanayii olarak en büyük katkıyı ve desteği vereceğiz" diye konuştu.

Ankara savunma sanayisinin de başkenti

MRBS aracılığıyla savunma sanayii alanındaki en yeni gelişmeleri izleme fırsatının olacağına dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede; “Ankara bildiğiniz gibi savunma sanayimizin çok önemli başkentlerinden biri haline geldi. Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinatörlüğünde birçok büyük şirketimiz ağırlıklı olarak Ankara’da bulunuyor. MRBS’nin de Ankara’da yapılması gerçekten bu açıdan önemli” dedi.

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MRBS’ye yurt dışı katılımı çok önemli

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan: “MRBS’de savunma sanayi ve sınır güvenliği alanında sektörün lider firmalarının yeni projelerini görme fırsatımız olacak. Yurt dışından gelen katılımcıların da önemli bir katkı yapacaklarına inanıyorum” dedi.

MRBS’de HAARP teknolojisi işlenecek

MRBS’nin açılışında MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz şunları söyledi: “4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ni sektörün önemli aktörlerinin katkılarıyla düzenliyoruz. MRBS’de iki gün boyunca kara sınırı, uzay sınırı, deniz sınırı konuları ve HAARP teknolojisi işlenecek. Amacımız; üreticilerimizi bir araya getirmek, yerli ve milli askeri radar ve sınır güvenliği teknolojilerini ön plana çıkartarak yurt dışına tanıtmak ve nihayetinde ihracatı artırmaktır. Tarihten aldığımız tecrübelerle yerli ve milli Türk savunma sanayimiz gün geçtikçe büyümeye gelişmeye devam ediyor. Zirvemizde MÜSİAD üyelerimiz birçok ürünlerini de ilk kez sergiliyorlar. Onlardan bir tanesi de ROBİT Teknoloji firmasının çok amaçlı kullanılabilecek çeşitli kanat açıklıklarına sahip kamikaze İHA platformu AZAB adlı ürünü. Bu ürünün savunma sanayimizin yüzde 80’ini barındıran Ankara’mızda üretildiği için ayrıca gurur duyuyorum. Savunma sanayi, çıktıları açısından pek çok sektörü, hem teknoloji hem de üretim bilgisi açısından beslemektedir. Bu nedenle savunma sanayi sadece bir üst sektör kolu değil, bir üretim ve tasarım bilgisidir.”