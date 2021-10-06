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Siyaset Zırvalığa böyle tepki verdi: HDP'nin emriyle adaylıktan çekilen Meral Akşener'in yerine...
Siyaset

Zırvalığa böyle tepki verdi: HDP'nin emriyle adaylıktan çekilen Meral Akşener'in yerine...

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "İP, HDP'nin emriyle adaylıktan çekilen Meral Akşener yerine başka bir Genel Başkan bulmalı. Zira konuştukça batıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 21:12:00 -
Zırvalığa böyle tepki verdi: HDP'nin emriyle adaylıktan çekilen Meral Akşener'in yerine...

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de desteklemesiyle Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın adayı olmasını hazmedemeyen Akşener, "Cumhur İttifakı’nın kendine acilen, çok daha güçlü bir aday bulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'dan tepki

Akşener'in bu sözlerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan tepki gecikmedi. Alpay Özalan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl İP, HDP'nin emriyle adaylıktan çekilen Meral Akşener yerine başka bir Genel Başkan bulmalı. Zira konuştukça batıyor." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan şu paylaşımda bulundu:

Meral Akşener, "Cumhur İttifakı güçlü bir aday bulmalı." diye zırvalamış. Cumhurbaşkanımızın %52 aldığı seçimde %7 ile sandığa gömüldü, güçten bahsediyor. Asıl İP, HDP'nin emriyle adaylıktan çekilen Meral Akşener yerine başka bir Genel Başkan bulmalı. Zira konuştukça batıyor.

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Yorumlar

vatandaş Emin

Alpayın futbolculuğu neydi ki vekilliği ne olsun? Lüzumsuz eleman.
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Vatandas

Sizi yerin dibine girersiniz. İki yıldan beridir birbirini yemekten bir aday dahi cikaramadinizya. Kâhrolun. Ulan millet sizin neyimize guvenipte size oy versin. Biliyoruz ki hepiniz ganimet peşindesiniz.
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