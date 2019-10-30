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Dünya

Zırlak Miçotakis, Türkiye'yi hedef gösterip AB'ye ağladı

Her fırsatında Avrupalı ağabeylerine sığınan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin göçmenlerle sürekli kendilerini tehdit ettiğini ileri sürerek AB'ye sitem etti.

2019-10-30 14:06:00 -
Zırlak Miçotakis, Türkiye'yi hedef gösterip AB'ye ağladı

Türkiye'nin, Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri Türkiye’ye ittiğine dair açıklamasına Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten cevap geldi.

Miçotakis yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek ''Türkiye kendi arzuları için göçmen sorununu araçsallaştırıyor. Türkiye Yunanistan’a atıfta bulunduğunda dikkatli olmalı. Bizi sürekli göçmenlerle tehdit ediyorlar'' ifadelerini kullandı.

''Daha fazla koordinasyona ihtiyaç var''

Son göç dalgalarıyla Yunan adalarının nefes alamama haline geldiğini söyleyen Miçotakis ''Sınırlarımızı koruyoruz ve her zaman mazlumlara kucak açıyoruz. Ancak bir ülke üç kıtanın sorununu taşıyamaz'' dedi ve Avrupalılar ile Araplar arasında daha fazla koordinasyona ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

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